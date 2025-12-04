Αυτό είναι το trend στα νύχια που δεν σταματούν να επιλέγουν οι celebrities

Φέτος τον χειμώνα τα animal-print νύχια κυριαρχούν και οι αγαπημένες celebrities το έχουν ήδη υιοθετήσει με τους πιο fun τρόπους

Η μόδα και η ομορφιά πάνε πάντα χέρι-χέρι, και τα νύχια δεν αποτελούν εξαίρεση. Τάσεις που βλέπουμε στα ρούχα και στα αξεσουάρ καταλήγουν να επηρεάζουν και τα μανικιούρ, δίνοντας τη δυνατότητα να εκφράσουμε το στιλ μας με παιχνιδιάρικους και δημιουργικούς τρόπους.

Φέτος, η μεγαλύτερη τάση για τον χειμώνα του 2026 έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές των celebrities, και δεν είναι άλλη από τα animal-print νύχια. Από leopard και cheetah μέχρι snakeskin και tortoiseshell, οι stars δείχνουν πώς τα νύχια μπορούν να γίνουν το απόλυτο statement, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν κομψά και διαχρονικά.

Η Hailey Bieber, για παράδειγμα, επέλεξε μια μανικιούρ με cheetah print, όπου κάθε νύχι εναλλάσσεται ανάμεσα στο πλήρες σχέδιο και στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ. Η επιλογή της αποδεικνύει ότι το animal print μπορεί να είναι παιχνιδιάρικο αλλά και κομψό ταυτόχρονα.

Η Kourtney Kardashian επίσης υιοθέτησε μόδα με ένα sleek leopard-print μανικιούρ σε ματ φινίρισμα, που αναδεικνύει το μήκος των νυχιών της και προσθέτει έναν αέρα πολυτέλειας. Από την άλλη, η Kylie Jenner τόλμησε ένα snakeskin print, προσθέτοντας μια πιο edgy και ανατρεπτική νότα στην κλασική animal-print αισθητική.

Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη Dua Lipa, που επιλέγει tortoiseshell νύχια, ένα διαχρονικό, sophisticated σχέδιο που παραμένει κλασικό για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αλλά φέτος φαίνεται ότι θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη δημοτικότητα.

