Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να κλείσει έναν ολόκληρο κύκλο που για μια δεκαετία σημάδεψε τη νυχτερινή Αθήνα. Μετά από δέκα χρόνια αδιάκοπων και ενθουσιωδών εμφανίσεων στο Hotel Ermou, η αγαπημένη τραγουδίστρια φαίνεται πως αποφάσισε ότι η φετινή σεζόν θα είναι και η τελευταία της στον συγκεκριμένο χώρο αλλά και γενικότερα στη νυχτερινή διασκέδαση, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Την αποκάλυψη την έκανε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, σημειώνοντας ότι το φετινό πρόγραμμα στο Hotel Ermou σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εποχής. Η απόφαση της Βίσση έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα της, μια βραδιά που απέδειξε πως η σχέση της με το κοινό παραμένει εκρηκτική και ζωντανή.

Οι συντελεστές της εκπομπής ανέφεραν ότι η καλλιτέχνιδα αισθάνεται πως ήρθε η στιγμή να απομακρυνθεί από το «νυχτερινό φορμά» και να ανοίξει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή της στο θέατρο μέσα από ένα νέο μιούζικαλ σε συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, ακολουθώντας το μονοπάτι που χαράχτηκε παλαιότερα με τους θρυλικούς «Δαίμονες». Η Βίσση φαίνεται πως επιθυμεί μια «ανάσα» από τις απαιτητικές νυχτερινές εμφανίσεις, πιθανόν για έναν ή και δύο χειμώνες.





Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι θαυμαστές της δεν θα έχουν καμία ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά. Όπως σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, η τραγουδίστρια εξετάζει το ενδεχόμενο μερικών επιλεκτικών συναυλιών μέσα στον χειμώνα, κυρίως σε μεγάλους χώρους. Και πράγματι, η γνωστή ετήσια συναυλιακή της εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο φαίνεται πως θα… μετακομίσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι μεγάλες αυτές συναυλίες πιθανόν να πραγματοποιηθούν πλέον στο ΟΑΚΑ, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη περισσότερους θεατές.

Έτσι, η Άννα Βίσση κλείνει με λαμπερό τρόπο ένα κεφάλαιο 10 χρόνων και ταυτόχρονα ανοίγει την πόρτα σε νέες καλλιτεχνικές περιπέτειες. Μπορεί να αποχαιρετά τη νύχτα, όμως όχι τη σκηνή.

