Σε ένα φαντασμαγορικό event παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Lenor «Αέρας Φρεσκάδας»

Στη Στέγη Ωνάση παρουσιάστηκαν τα 3 μοναδικά αρώματα της νέας συλλογής Lenor, που είναι εμπνευσμένα από την ελληνική εξοχή

Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν στην επίσημη παρουσίαση της νέας συλλογής LENOR «Αέρας Φρεσκάδας» στη Στέγη Ωνάση, την Τετάρτη 3.12. 2025. Σε μια βραδιά με έντονο «Άρωμα Φρεσκάδας και Ελληνικής εξοχής», εκπρόσωποι των media, influencers και πελάτες της P&G, γνώρισαν τα 3 μοναδικά αρώματα της νέας συλλογής Lenor που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους Έλληνες καταναλωτές, εμπνευσμένα από την ελληνική εξοχή.

Η Βίκυ Καγιά, Βrand Ambassador του Lenor υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους σε έναν ολάνθιστο κήπο με λουλούδια και πορτοκαλιές, ενώ μετά το τέλος της παρουσίασης τους πρότεινε να γίνουν για λίγο αρωματοποιοί φτιάχνοντας το δικό τους άρωμα, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο perfume workshop.

Στο event, όπως ήταν αναμενόμενο, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν το άρωμα και πως αυτό επιδρά στην ψυχολογία μας , ενεργοποιώντας τα συναισθήματά μας .

Όπως εξήγησε ο Κristof Vandogen, Flavors & Fragrances Olfactive Senior Scientist P&G, «Τα αρώματα παίζουν καθοριστικό ρόλο για τα προϊόντα της εταιρείας. Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή και τη σύνδεση ενός brand με τον καταναλωτή».

Στη συνέχεια «μύησε» τους προσκεκλημένους στα μυστικά της αρωματοποιίας και τους καθοδήγησε να φτιάξουν το δικό τους άρωμα, ενώ ο Έλληνας αρωματοποιός & founder της εταιρείας Τhe Greek Perfumer –Γιώργος Παπαχατζής , ανέφερε ότι η πρώτη μορφή αρώματος στην παγκόσμια ιστορία γεννήθηκε Αρχαία Ελλάδα, και προερχόταν από το λιβάνι.

Ο Βαγγέλης Τσελέντης, Βrand Director της P&G δήλωσε: «Για τους Έλληνες καταναλωτές, η αληθινή φρεσκάδα είναι συνυφασμένη με τα έντονα, χαρακτηριστικά αρώματα της Ελληνικής εξοχής. Η νέα συλλογή προσφέρει αυτή την απολαυστική αίσθηση φρεσκάδας η οποία σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική απαλότητα του Lenor, προκαλούν μια πραγματική αίσθηση ευφορίας εμπνευσμένη από τα εκπληκτικά τοπία της Ελλάδας.»

Oι προσκεκλημένοι γνωρίζοντας τα 3 νέα αρώματα της νέας συλλογής Aέρας Φρεσκάδας, «ταξίδεψαν» στα ωραιότερα τοπία της Ελλάδας, με το «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΕΡΑΚΙ»: που αποπνέει τη δροσερή αύρα της θάλασσας και θυμίζει τα Ελληνικά νησιά, τα «ΟΛΑΝΘΙΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» που φέρνουν εικόνες από την καρδιά της ελληνικής φύσης και το «ΜΟΣΧΟΒΙΛΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ» που θυμίζει τη γλυκιά μυρωδιά των φρέσκων εσπεριδοειδών της Ελληνικής εξοχής.

H νέα, καινοτόμα συλλογή Lenor “Aρωμα Φρεσκάδας” είναι μια πραγματική ωδή στην Ελλάδα καθώς είναι η πρώτη συλλογή που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για Έλληνες καταναλωτές, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το Lenor δεν είναι απλά ένα μαλακτικό! Είναι μια πραγματική εμπειρία.