MadWalk 2025 Mega
Celeb News 05.12.2025

Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων

Η σταρ του «Sex and the City», Kim Cattrall, επέλεξε έναν γάμο χαμηλών τόνων στο Λονδίνο παρουσία μόλις 12 καλεσμένων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kim Cattrall, σταρ του «Sex and the City», η ηθοποιός που χάρισε στην τηλεόραση μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες μέσα από τον ρόλο της Samantha Jones, παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της Russell Thomas σε μια ιδιαίτερα λιτή και κομψή τελετή στο Λονδίνο. Η ηθοποιός, η οποία είναι 68 ετών, γνώρισε τον Russell Thomas το 2016 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Sensitive Skin» για το HBO Canada. Η σχέση τους εξελίχθηκε σταθερά για σχεδόν 9 χρόνια προτού αποφασίσουν να ενωθούν με πολιτικό γάμο.

Το περιοδικό People δημοσίευσε αποκλειστικά τη χαρμόσυνη είδηση, σημειώνοντας: «Kim Cattrall και Russell Thomas ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Η πρωταγωνίστρια του ‘Sex and the City’ και ο ηχολήπτης αντάλλαξαν όρκους την Πέμπτη στο Λονδίνο σε μια κομψή τελετή παρουσία μόλις 12 καλεσμένων στο Chelsea Old Town Hall».

Διάβασε επίσης: Sarah Jessica Parker: «Το Sex and the City άλλαξε το πώς κινούνται οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη»

Στις φωτογραφίες του γάμου η Kim Cattrall εμφανίζεται να φορά ένα λευκό μεταξωτό σακάκι που θύμιζε έντονα εκείνο που είχε φορέσει η Carrie Bradshaw στον δικό της πολιτικό γάμο στη σειρά. Η αναφορά αυτή δημιουργεί μια διακριτική ειρωνεία, αν αναλογιστεί κανείς τις πολυσυζητημένες εντάσεις του παρελθόντος ανάμεσα στην Kim Cattrall και την υπόλοιπη πρωταγωνιστική ομάδα του «Sex and the City». Οι εντάσεις αυτές αποτέλεσαν και τον βασικό λόγο που επέλεξε να μην συμμετάσχει στη συνέχεια της σειράς με τίτλο «And Just Like That».

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από απλότητα, συγκίνηση και την επιθυμία του ζευγαριού να ζήσει αυτή τη στιγμή με απόλυτη ιδιωτικότητα. Η Kim Cattrall και ο Russell Thomas επέλεξαν να γιορτάσουν τη δέσμευσή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προσωπικής τους πορείας και της κοινής τους ζωής.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Η Winona Ryder αποκάλυψε την τραγική ιστορία πίσω από τον ρόλο της

