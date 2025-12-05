Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του

O Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ο καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και προέβη σε μια σπάνια εξομολόγηση για την γυναίκα του Αλεξάνδρα Νίκα και για τον γιό του Βασίλη. Αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του. «Με την Αλεξάνδρα γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι και, όταν την είδα, είπα ‘νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου’». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες και αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ. Ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ήταν ο άνθρωπος που μου κράταγε συντροφιά και της έλεγα τις ανασφάλειες μου».

Αναφορικά με το τι τον κέρδισε στην Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε χαρακτηριστικά: «Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι όμως και τόσο δοτικός άνθρωπος και τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να την γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα αν και δεν της αρέσει τόσο πολύ η δημοσιότητα».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνέχισε στη συνέντευξη να μιλά για τη σύζυγό του σε ακόμα πιο προσωπικό επίπεδο. «Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, ξέρει πραγματικά την ψυχή μου. Έχει διαβάσει την ψυχή μου, δεν ξέρω πως το έχει καταφέρει, ή εγώ νομίζω πως την έχει διαβάσει. Νιώθω ασφάλεια μαζί της. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έδειχνε ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι. Οπότε όταν ένιωσα αυτή την ασφάλεια ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει πάνω από όλα τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι η δουλειά από την άποψη δουλειά, έτσι όπως ο κόσμος καταλαβαίνει. Η δουλειά μου εμένα πραγματικά είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που επένδυσα σε όλη μου τη ζωή. Άρα είναι το πάθος μου. Δεν έχω πάθη εγώ. Το πάθος μου είναι η δουλειά μου. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σεβάστηκε και αγάπησε αυτό το οποίο κάνω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό» κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι το πιο σημαντικό πράγμα γι’ αυτόν είναι η οικογένειά του. «Βλέπω τώρα τον γιο μου και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στη Γη. Στη ζωή. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Όταν είσαι πριν από αυτή τη φάση της ζωής σου, προκύπτουν ανασφάλειες, ανησυχίες, προφανώς και γεμίζεις συναισθηματικά από πράγματα όπως είναι η καριέρα, τα επαγγελματικά σου ή συνάδελφοι, όλα αυτά. Όταν όμως ζεις τέτοιες στιγμές με την οικογένειά σου, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πραγματική ουσία της ζωής» συμπλήρωσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Κλείνοντας είπε «Το ωραιότερο δώρο της ζωής είναι ο Βασίλης. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα. Προσπαθώ τις πρωινές ώρες που ξυπνάει, να είμαι εκεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξυπνήσει και θα είμαστε μαζί, και θα τον πάρω αγκαλιά. Είναι μικρός. Αυτές οι στιγμές θέλω να τις ζω, να είμαι εκεί».

