05.12.2025

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκαλύπτει τα πάντα στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον Θοδωρή Μαραντίνη στο «After Dark» για μια αποκαλυπτική συζήτηση για τη μουσική, την προσωπική ζωή και τα παιδιά του, αυτό το Σάββατο στο OPEN
Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον Θοδωρή Μαραντίνη, στο «After Dark» , αυτό το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο OPEN.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μιλάει για την πορεία των ΟΝΙRAMA που φέτος συμπληρώνουν 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, αλλά και για το νέο τους άλμπουμ «Φολκλόρ». Όπως παραδέχεται το συγκρότημα μπορεί να μην ήταν πάντα εμπορικό, αλλά όμως ήταν πάντα «καλλιτεχνικά ανήσυχοι».

Ο Θοδωρής «ταξιδεύει» στην παιδική του ηλικία και θυμάται ότι όταν ήταν μικρός είχε πάντα την ανάγκη να είναι το «καλό παιδί», ενώ αποκαλύπτει πως δεν έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στη μουσική, αλλά είναι αυτοδίδακτος.
Εκτός όμως από τη μουσική, που είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή του, δηλώνει ότι θα τον ενδιέφερε και η παρουσίαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, εκμυστηρεύεται ότι αν είχε την δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα προσπαθούσε με κάθε δυνατό τρόπο να την οριοθετήσει και να μείνει προσωπική και όχι δημόσια ή τηλεοπτική.
Επίσης, ο Θοδωρής αποκάλυψε ότι στα προσωπικά του δεν είναι «ερημίτης» αλλά είναι οριακά σίγουρος ότι δεν θα ξαναπαντρευόταν.

Σχετικά με τα παιδιά του, δήλωσε ότι προσπαθεί να είναι δίπλα τους όσο περισσότερο μπορεί και ότι πιστεύει ότι είναι περήφανα για τους γονείς τους.

Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε ο Θοδωρής Μαραντίνης «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα;

Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει ο Θοδωρής Μαραντίνης να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», Σάββατο 6 Δεκεμβρίου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο OPEN.

After Dark Open ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
