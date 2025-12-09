Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»

Η τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της δεσμεύσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς προέχει η αποκατάσταση της υγείας της

Ανησυχία προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία αναγκάστηκε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των προβών για το «The Voice». Το περιστατικό έλαβε χώρα ξαφνικά, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα να διακοπούν και το ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν στον χώρο να θεωρήσει απαραίτητη τη μεταφορά της για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», η τραγουδίστρια βρίσκεται από εκείνη τη στιγμή υπό συνεχή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς της. Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές ιατρικές εξετάσεις, ώστε να εξακριβωθεί ο λόγος που οδήγησε στο λιποθυμικό επεισόδιο. Παρότι οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται να συγκλίνουν σε συγκεκριμένη αιτία, οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων πριν καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα.

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Έλενα κατέρρευσε στη διάρκεια της πρόβας και από τότε βρίσκεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Περιμένουν να δουν τι ακριβώς προκάλεσε αυτήν την αντίδραση του οργανισμού της». Παράλληλα, σημείωσε ότι η περίοδος αυτή δεν είναι η πιο εύκολη για την τραγουδίστρια, καθώς έχει να αντιμετωπίσει και ζητήματα της προσωπικής της ζωής.





Η δισκογραφική εταιρεία της, MINOS EMI, επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση το περιστατικό. Όπως τόνισε, η ίδια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της δεσμεύσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς προέχει η αποκατάσταση της υγείας της. Το γεγονός αυτό επηρεάζει και την παραγωγή του «The Voice», που θα συνεχίσει τα γυρίσματα με προσωρινή αλλαγή στη σύνθεση των κριτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού έκανε γνωστό ότι στην καρέκλα της Έλενας Παπαρίζου θα καθίσει για το αποψινό γύρισμα ο Κωστής Μαραβέγιας. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναμένεται να επιστρέψει για λίγες ημέρες στον ρόλο του coach, μέχρι η Έλενα να είναι σε θέση να συμμετάσχει ξανά.





Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη διάρκεια της νοσηλείας της ούτε για το πότε θα δοθούν οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες που θα καθορίσουν το πότε θα επιστρέψει πλήρως στις υποχρεώσεις της. Οι θαυμαστές της, αλλά και οι συνεργάτες της στην παραγωγή, περιμένουν με αγωνία νεότερα, με την ευχή ότι η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα αναρρώσει σύντομα.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

Δες κι αυτό…