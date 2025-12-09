MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 09.12.2025

Ελένη Φουρέιρα: Εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη σκέψη της για μωρό μέσω παρένθετης μητέρας

Η τραγουδίστρια μιλά πρώτη φορά για την πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωής της και την ανάγκη της να γίνει μητέρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μία από τις πιο εξομολογητικές και προσωπικές συνεντεύξεις της έδωσε πρόσφατα η Ελένη Φουρέιρα, μέσα από το νέο επεισόδιο του podcast Anestea στο YouTube, με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Η δημοφιλής pop star άνοιξε για πρώτη φορά τόσο βαθιά τα χαρτιά της, μιλώντας αφοπλιστικά για τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της, αλλά και για μια απόφαση που έφτασε πολύ κοντά να πάρει: την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε αρχικά στα εμπόδια που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της πορείας της στη μουσική, τα οποία είχαν συχνά ρίζες στην καταγωγή της. Όπως εξομολογήθηκε, αναγκάστηκε πολλές φορές να παλέψει διπλά για να αποδείξει την αξία της: «Μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι ως κορίτσι που δεν είχε ελληνικές ρίζες, έπρεπε να προσπαθήσω περισσότερο. Βρέθηκα μπροστά σε ανθρώπους που κυριολεκτικά μου χαλούσαν τη δουλειά – μου έκλειναν τα φώτα στη σκηνή, δημιουργούσαν εμπόδια… Δεν ήταν όλες οι συνεργασίες μου ιδανικές, και χρειάστηκε να χτίσω τα πάντα από το μηδέν».

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, η Ελένη Φουρέιρα δεν δίστασε να μιλήσει για μια περίοδο συναισθηματικής εξουθένωσης που βίωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως περιέγραψε, ήταν μια φάση όπου ένιωθε ότι είχε χάσει κάθε ενέργεια και διάθεση: «Τότε ήμουν σε μια κατάσταση που δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να ακούω ψέματα για να νιώσω καλύτερα. Είχα αγγίξει τα όρια μιας μικρής κατάθλιψης. Θυμάμαι να φεύγω από ένα γύρισμα ταραγμένη και να πηγαίνω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μόνο για να κοιμηθώ, να τελειώσει η μέρα και να επιστρέψω σπίτι μου».

Η πιο συγκλονιστική στιγμή, ωστόσο, ήρθε όταν αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της παρένθετης μητρότητας. Ήταν μια επιλογή που, όπως είπε, δεν πήρε ελαφρά τη καρδία και την είχε φορτίσει βαθιά συναισθηματικά. «Ήμουν έτοιμη να γίνω μητέρα με οποιονδήποτε τρόπο. Είχα φτάσει ένα βήμα πριν ξεκινήσω τη διαδικασία της παρένθετης. Ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο για εμένα… Έκλαιγα συνέχεια. Σκεφτόμουν ότι ίσως αυτό να ήταν μια δοκιμασία που μου έβαζε ο Θεός».

Να υπενθυμίσουμε πως ολόκληρη η συνέντευξη θα βγει σήμερα στις 18:00 στο κανάλι του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Youtube.

Διάβασε επίσης: Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

