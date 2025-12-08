Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

Για τη μάχη που έδωσε δύο φορές με τον καρκίνο μίλησε η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Συγκεκριμένα, η ίδια προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής, αποκαλύπτοντας τη δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκε δύο φορές, καθώς αναγκάστηκε να παλέψει με τον καρκίνο του αίματος.

Η Άννα Κανδαράκη μίλησε ανοιχτά στους ακόλουθούς της για όσα πέρασε και όπως σημειώνει, ελπίζει πως αυτό το δύσκολο κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει οριστικά.

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα. Είναι ένα βίντεο που γίνεται να πω την αλήθεια μου σε εσάς, άλλωστε έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση και δε θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια.

Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και το φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, «ευχαριστώ»… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης.

Πόσα «να σ’έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου» άκουσα, πόσα «Να είστε γερή να συνεχίσετε να μας βοηθάτε» διάβασα, πόσα «να προσέχετε την υγεία σας, είστε πολύτιμη» μου ψιθυρίσατε όταν ανταλλάζαμε αγκαλιές στις παρουσιάσεις μου… και γω ρουφούσα την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα… φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνούσα.

Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά, πάλι και πάλι. Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά. Σας αγκαλιάζω. Ευχαριστώ είπα ε; Να πω άλλη μια;»

