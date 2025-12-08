Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

Ένα τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο με τον πρίγκιπα Albert και την πριγκίπισσα Charlene να ποζάρουν με τα παιδιά τους και έναν απρόσμενο τετράποδο επισκέπτη

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό παρουσίασε τη φετινή εορταστική κάρτα της, συνεχίζοντας μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που κατέχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή της Πριγκιπικής Αυλής και των κατοίκων της χώρας. Το πορτρέτο, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στον επίσημο λογαριασμό του Palais Princier de Monaco, αποτυπώνει τον πρίγκιπα Albert και την πριγκίπισσα Charlene μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, Jacques και Gabriella, σε ένα ζεστό και καλαίσθητο σκηνικό μέσα στο παλάτι. Στη φωτογραφία το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά τους ποζάρουν στο σαλόνι του Ανακτόρου, πλάι στο τζάκι και στο διακοσμημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η πριγκίπισσα Charlene, ντυμένη με γκρι μάξι φόρεμα με ζώνη και ψηλό λαιμό, κάθεται σε βελούδινο καναπέ δίπλα στην κόρη της Gabriella, η οποία φορά ροζ φόρεμα. Ο πρίγκιπας Albert και ο μικρός Jacques στέκονται πίσω τους, αμφότεροι με navy blazer, ολοκληρώνοντας ένα οικογενειακό κάδρο όπου συνδυάζονται η επισημότητα και η ζεστασιά των γιορτών.

Διάβασε επίσης: «Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

Η φετινή κάρτα περιλαμβάνει και μια τρυφερή, απρόσμενη παρουσία. Η πριγκίπισσα Charlene, γνωστή για τη δράση της στον τομέα της προστασίας των ζώων και ως πρόεδρος της Société Protectrice des Animaux του Μονακό, θέλησε να συμπεριλάβει στη φωτογραφία το αγαπημένο της chihuahua, έναν μικρό σκύλο ονόματι Harley. Η επιλογή αυτή προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο επίσημο πορτρέτο, υπογραμμίζοντας τον δεσμό της Πριγκίπισσας με τα ζώα και το μήνυμα ευαισθησίας που επιθυμεί να μεταδώσει κατά την εορταστική περίοδο.

Η ετήσια εορταστική κάρτα αποτελεί θεσμό για το Πριγκιπάτο του Μονακό, μεταφέροντας κάθε χρόνο ένα προσωπικό μήνυμα ευχών από την πριγκιπική οικογένεια προς τους πολίτες της χώρας και προς όλους όσους παρακολουθούν τις επίσημες δραστηριότητες της Αυλής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

Δες κι αυτό…