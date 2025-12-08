MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 08.12.2025

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

Ένα τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο με τον πρίγκιπα  Albert και την πριγκίπισσα Charlene να ποζάρουν με τα παιδιά τους και έναν απρόσμενο τετράποδο επισκέπτη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό παρουσίασε τη φετινή εορταστική κάρτα της, συνεχίζοντας μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που κατέχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή της Πριγκιπικής Αυλής και των κατοίκων της χώρας. Το πορτρέτο, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στον επίσημο λογαριασμό του Palais Princier de Monaco, αποτυπώνει τον πρίγκιπα  Albert και την πριγκίπισσα Charlene μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, Jacques και Gabriella, σε ένα ζεστό και καλαίσθητο σκηνικό μέσα στο παλάτι. Στη φωτογραφία το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά τους ποζάρουν στο σαλόνι του Ανακτόρου, πλάι στο τζάκι και στο διακοσμημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η πριγκίπισσα Charlene, ντυμένη με γκρι μάξι φόρεμα με ζώνη και ψηλό λαιμό, κάθεται σε βελούδινο καναπέ δίπλα στην κόρη της Gabriella, η οποία φορά ροζ φόρεμα. Ο πρίγκιπας Albert και ο μικρός Jacques στέκονται πίσω τους, αμφότεροι με navy blazer, ολοκληρώνοντας ένα οικογενειακό κάδρο όπου συνδυάζονται η επισημότητα και η ζεστασιά των γιορτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: «Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

Η φετινή κάρτα περιλαμβάνει και μια τρυφερή, απρόσμενη παρουσία. Η πριγκίπισσα Charlene, γνωστή για τη δράση της στον τομέα της προστασίας των ζώων και ως πρόεδρος της Société Protectrice des Animaux του Μονακό, θέλησε να συμπεριλάβει στη φωτογραφία το αγαπημένο της chihuahua, έναν μικρό σκύλο ονόματι Harley. Η επιλογή αυτή προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο επίσημο πορτρέτο, υπογραμμίζοντας τον δεσμό της Πριγκίπισσας με τα ζώα και το μήνυμα ευαισθησίας που επιθυμεί να μεταδώσει κατά την εορταστική περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ετήσια εορταστική κάρτα αποτελεί θεσμό για το Πριγκιπάτο του Μονακό, μεταφέροντας κάθε χρόνο ένα προσωπικό μήνυμα ευχών από την πριγκιπική οικογένεια προς τους πολίτες της χώρας και προς όλους όσους παρακολουθούν τις επίσημες δραστηριότητες της Αυλής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas Παλάτι πρίγκιπας  Albert πριγκίπισσα Charlene Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025 Χριστουγεννιάτικη κάρτα χριστουγεννιάτικο δέντρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Επόμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

08.12.2025

Δες επίσης

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Celeb News

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

08.12.2025
Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup
Celeb News

Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup

08.12.2025
Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»
Celeb News

Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο
Celeb News

Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

08.12.2025
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025
Celeb News

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

08.12.2025
Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της
Celeb News

Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

08.12.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!