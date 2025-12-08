MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

Οι ατάκες που χρησιμοποιεί η ηθοποιός για τις φορές που τυχαίνει να μην είναι στην ώρα της

Ένα από τα ονόματα που πέρασαν από το Red Carpet του MadWalk 2025 by Three Cents ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, όπου εκεί η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και ο Ανδρέας Ζωίτσας της έκαναν μερικές… πικάντικες ερωτήσεις!

Μια από αυτές λοιπόν ήταν να αποκαλύψει τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί όταν αργοπορεί.

Η κίνηση λοιπόν και το πρόβλημα με τα παιδιά είναι οι δύο πιο συχνές της απαντήσεις όταν αργεί να πάει κάπου, ωστόσο όπως τόνισε η ηθοποιός, δεν είναι ψέματα αλλά αλήθεια.

«Σκέφτομαι αυτά που είναι αλήθεια, δεν είναι δικαιολογίες. Αν έχω αργήσει, αυτά συμβαίνουν. Το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, είμαι τόσο ειλικρινής που δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, αν αργήσω, θα πω ”άργησα”», απάντησε χαρακτηριστικά.

