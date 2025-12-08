MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 08.12.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί
Οι ατάκες που χρησιμοποιεί η ηθοποιός για τις φορές που τυχαίνει να μην είναι στην ώρα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα από τα ονόματα που πέρασαν από το Red Carpet του MadWalk 2025 by Three Cents ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, όπου εκεί η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου και ο Ανδρέας Ζωίτσας της έκαναν μερικές… πικάντικες ερωτήσεις!

Μια από αυτές λοιπόν ήταν να αποκαλύψει τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί όταν αργοπορεί.

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Διάβασε επίσης: Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα fashion trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει

Η κίνηση λοιπόν και το πρόβλημα με τα παιδιά είναι οι δύο πιο συχνές της απαντήσεις όταν αργεί να πάει κάπου, ωστόσο όπως τόνισε η ηθοποιός, δεν είναι ψέματα αλλά αλήθεια. 

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

«Σκέφτομαι αυτά που είναι αλήθεια, δεν είναι δικαιολογίες. Αν έχω αργήσει, αυτά συμβαίνουν. Το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, είμαι τόσο ειλικρινής που δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, αν αργήσω, θα πω ”άργησα”», απάντησε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

08.12.2025
Επόμενο
Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

08.12.2025

Δες επίσης

Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου
Life

Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου

08.12.2025
Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες
Fashion

Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα
Beauty

Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

08.12.2025
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει
Beauty

Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

08.12.2025
Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky
Fashion

Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

08.12.2025
Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα
Life

Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα

08.12.2025
Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου
Life

Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

07.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!