Beauty 08.12.2025

Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

Το viral trick που μεταμορφώνει τα φρύδια σου σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς brow gel και χωρίς επαγγελματικό ραντεβού
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα fluffy, ανορθωμένα φρύδια έχουν γίνει πλέον must στο καθημερινό μακιγιάζ και το brow lift συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις τάσεις. Αυτό όμως που δεν περιμένεις είναι ότι μπορείς να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα στο σπίτι, χωρίς ραντεβού στο brow bar και χωρίς ακριβά προϊόντα. Χρειάζεσαι μόνο ένα απλό σαπούνι γλυκερίνης και τη σωστή τεχνική. Το hack είναι πλέον viral και καθόλου τυχαία∙ λειτουργεί σχεδόν σε όλους τους τύπους φρυδιών και προσφέρει ένα καθαρό, φυσικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το «soap brows» έχει αγαπηθεί από makeup artists γιατί σταθεροποιεί τις τρίχες, χαρίζει αμέσως πιο ανορθωμένο σχήμα και κάνει τα φρύδια να δείχνουν πιο πυκνά χωρίς να φαίνονται βαριά ή υπερβολικά. Αν αναζητάς εκείνο το αβίαστο feathered look που βλέπεις στις φωτογραφίσεις και στις influencers, αυτό το hack μπορεί εύκολα να γίνει το πιο χρήσιμο βήμα της ρουτίνας σου.

Τι είναι το soap brow trick

Το soap brow trick βασίζεται στη χρήση ενός διάφανου ή λευκού σαπουνιού γλυκερίνης, το οποίο λειτουργεί σαν φυσικό brow gel. Με ένα spoolie βουτηγμένο ελαφρά σε νερό, περνάς την επιφάνεια του σαπουνιού και στη συνέχεια χτενίζεις τις τρίχες προς τα πάνω. Το σαπούνι στεγνώνει γρήγορα και σταθεροποιεί το σχήμα, δίνοντας εκείνο το signature «lifted» αποτέλεσμα.

Γιατί λειτουργεί τόσο καλά

Το σαπούνι γλυκερίνης έχει την ιδιότητα να δημιουργεί μια λεπτή, διάφανη μεμβράνη που κρατάει τις τρίχες στη θέση τους χωρίς να τις κοκαλώνει. Έτσι, τα φρύδια δείχνουν πεντακάθαρα και φυσικά, αλλά με εμφανώς πιο ανορθωμένη φόρμα. Αυτό βοηθά και στο συνολικό σχήμα του προσώπου, αφού ανοίγει το βλέμμα και δημιουργεί πιο fresh, awake αισθητική.

Πώς να εφαρμόσεις σωστά το hack

Ξεκίνα χτενίζοντας τα φρύδια προς την κατεύθυνση που θες να πάρουν. Υγράνε ελαφρά το spoolie σου, τρίψε το απαλά στο σαπούνι και πέρασε το μέσα από τις τρίχες, «ανεβάζοντάς» τες σταδιακά. Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείς να επαναλάβεις μία δεύτερη φορά. Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα να στεγνώσει και μετά, αν θέλεις, συμπλήρωσε κενά με ένα μολύβι ή σκιά φρυδιών.

Χρήσιμες συμβουλές για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα

Προτίμησε σαπούνι γλυκερίνης χωρίς χρώμα για να αποφύγεις υπολείμματα. Μην υπερβάλεις με την ποσότητα ώστε να μη δημιουργηθεί λευκή υφή στις τρίχες. Αν έχεις πολύ σκληρές ή ατίθασες τρίχες, χρησιμοποίησε ελάχιστο face mist στο spoolie αντί για νερό για έξτρα σταθερότητα. Με λίγη εξάσκηση, το brow lift με σαπούνι θα γίνει το πιο γρήγορο και εύκολο step της καθημερινότητάς σου.

beauty beauty hacks φρύδια
