MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 05.12.2025

Οι κακές συνήθειες που στερούν λάμψη και υγεία από τα μαλλιά σου

mallia_lathi
Από τη θερμότητα του styling μέχρι τις λανθασμένες επιλογές προϊόντων, αυτά είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνεις με τα μαλλιά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα μαλλιά είναι από τα πιο εκφραστικά στοιχεία της εμφάνισής μας, αλλά συχνά παραβλέπουμε ότι οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να τα φθείρουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Από τη θερμότητα του styling μέχρι τις λανθασμένες επιλογές προϊόντων, οι παράγοντες που ταλαιπωρούν την τρίχα είναι πολλοί και συχνά κρυφοί. Το αποτέλεσμα; Σπασίματα, ψαλίδα, θαμπάδα και απώλεια λάμψης.

Η καλή φροντίδα δεν σημαίνει μόνο τακτικό λούσιμο ή μάσκες. Απαιτεί γνώση για το τι προκαλεί πραγματική φθορά και πώς μπορείς να προστατεύσεις τα μαλλιά σου καθημερινά. Παρακάτω, θα βρεις τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε όλοι, και τρόπους να τα αποφύγουμε, ώστε τα μαλλιά σου να δείχνουν υγιή, λαμπερά και γεμάτα ζωντάνια.

kourema_mallia
https://www.instagram.com/faithlorimer/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το trend στα νύχια που δεν σταματούν να επιλέγουν οι celebrities

Υπερβολική θερμότητα

Η χρήση συχνών θερμαντικών εργαλείων, όπως πιστολάκι, σίδερο ή ψαλίδι για μπούκλες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των μαλλιών. Η υψηλή θερμοκρασία σπάει τις πρωτεΐνες της τρίχας, κάνοντάς την εύθραυστη. Χρησιμοποίησε θερμοπροστατευτικό σπρέι και μείωσε τη θερμοκρασία του εργαλείου σου.

Σφιχτά χτενίσματα

Οι αλογοουρές, κότσοι και πλεξούδες που τραβάνε δυνατά την τρίχα προκαλούν σπάσιμο και ψαλίδα. Προτίμησε χαλαρά χτενίσματα ή λαστιχάκια χωρίς μεταλλικά μέρη για καθημερινή χρήση.

freska_mallia
Pinterest

Συχνό λούσιμο με καυτό νερό

Το πολύ ζεστό νερό ανοίγει την επιφάνεια της τρίχας, αφαιρώντας τα φυσικά έλαια που προστατεύουν τα μαλλιά. Προτίμησε χλιαρό νερό και ολοκλήρωσε με κρύο ξέβγαλμα για να κλείσουν οι λέπες της τρίχας.

Λανθασμένα προϊόντα

Σαμπουάν ή conditioner που δεν ταιριάζουν στον τύπο των μαλλιών σου μπορούν να τα βαραίνουν ή να τα ξηράνουν. Διάλεξε προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου και επένδυσε σε μάσκες ενυδάτωσης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Αγνόηση της διατροφής

Η υγεία των μαλλιών ξεκινά από μέσα. Η έλλειψη βιταμινών και πρωτεΐνης μπορεί να κάνει τα μαλλιά πιο αδύναμα και εύθραυστα. Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες A, C, D, E και ωμέγα-3 λιπαρά βοηθά στη διατήρηση της φυσικής τους λάμψης.

Διάβασε επίσης: Το απλό trick με το ρουζ για ανασηκωμένα ζυγωματικά που λατρεύουν οι makeup artists

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty tricks μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

05.12.2025
Επόμενο
Τι θα είχε συμβεί αν το Spotify υπήρχε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90

Τι θα είχε συμβεί αν το Spotify υπήρχε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90

05.12.2025

Δες επίσης

Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026
Life

Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026

05.12.2025
Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας
Fashion

Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

05.12.2025
Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα
Life

Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα

05.12.2025
Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες
Food

Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες

04.12.2025
Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν
Life

Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν

04.12.2025
Το μαγικό trick που κάνει το μπρόκολο σου πιο υγιεινό από ποτέ
Life

Το μαγικό trick που κάνει το μπρόκολο σου πιο υγιεινό από ποτέ

04.12.2025
Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα fashion trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει
Life

Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα fashion trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει

04.12.2025
Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025
Life

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025

04.12.2025
Παγωμένο φεγγάρι: Τι πρέπει να ξέρεις για την τελευταία υπερπανσέληνο  του 2025
Life

Παγωμένο φεγγάρι: Τι πρέπει να ξέρεις για την τελευταία υπερπανσέληνο  του 2025

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη