Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

Η επιτυχία της Diana Ross «Upside Down» σημείωσε αύξηση 373%, φτάνοντας τα 953.000 on-demand streams στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, το «Fernando» των ABBA ενισχύθηκε κατά 206%

Το «Stranger Things 5» δεν σάρωσε μόνο το Netflix αλλά και τις μουσικές πλατφόρμες. Με την πολυαναμενόμενη άφιξη των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων, τα τραγούδια που ακούγονται στη σειρά καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις στις ψηφιακές αναπαραγωγές, ακολουθώντας την παράδοση που έχει καθιερώσει το φαινόμενο του Netflix τα τελευταία χρόνια. Κομμάτια από τη δεκαετία του ’70 και του ’80, αλλά και προγενέστερες επιτυχίες, γνωρίζουν εκρηκτική άνοδο, με το κοινό να επιστρέφει σε μουσικές που συνδέονται άμεσα με την πλοκή της σειράς.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Η Winona Ryder αποκάλυψε την τραγική ιστορία πίσω από τον ρόλο της

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιτυχία της Diana Ross «Upside Down», η οποία σημείωσε αύξηση 373%, φτάνοντας τα 953.000 on-demand streams στις ΗΠΑ μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες της εβδομάδας μέτρησης. Αντίστοιχα, το «Fernando» των ABBA ενισχύθηκε κατά 206% με 615.000 streams, ενώ το «I Think We’re Alone Now» της Tiffany εκτοξεύθηκε κατά 289% αγγίζοντας τα 1,3 εκατ. streams.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενίσχυση δεν περιορίστηκε στη μουσική των ’80s. Το «Rockin’ Robin» του Michael Jackson (1972), που χρησιμοποιείται ως μουσικό θέμα για την ηρωίδα Robin, σημείωσε άνοδο 218% με 187.000 streams, ενώ το κλασικό «Mr. Sandman» των The Chordettes ανέβηκε κατά 173% στα 564.000 streams.

Η Kate Bush, η καλλιτέχνις που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το «Stranger Things», επιστρέφει επίσης δυναμικά. Το «Running Up That Hill (A Deal With God)», το οποίο ακούγεται ξανά στην 5η σεζόν, σημείωσε αύξηση 110%, φτάνοντας τα 2,7 εκατ. streams το ίδιο διάστημα. Αν και δεν έχει ακόμη αναβιώσει το φαινόμενο του 2022, επανεμφανίστηκε στο chart Hot Rock & Alternative Songs του Billboard στο Νο15.

Η 5η σεζόν του «Stranger Things» απέδειξε για ακόμη μία φορά τη μοναδική επιρροή της στη μουσική βιομηχανία. Η σειρά συνεχίζει να διαμορφώνει το μουσικό τοπίο με τρόπο που ελάχιστες παραγωγές έχουν καταφέρει τη δεκαετία που διανύουμε.

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

Δες κι αυτό…