Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ορέστης Χαλκιάς: «Μαμά δεν θα χαρακτηρίσω ποτέ την Έλενα Χριστοπούλου»

Οι δηλώσεις του ηθοποιού για την σχέση του με την γνωστή μάνατζερ, Έλενα Χριστοπούλου

Ο ηθοποιός Ορέστης Χαλκιάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τον ρόλο του στην ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», αλλά δεν μπόρεσαν να μην τον ρωτήσουν και για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα που δεν τον επηρεάζει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μακροχρόνιας σχέσης του με τη manager του: «Είναι κάτι τελείως προσωπικό, δικό τους. Δεν με αφορά καθόλου. Όταν υπάρχει γνωριμία χρόνων, είναι τόσο πολύπλοκο που μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει.»

Ο ηθοποιός δεν απέφυγε να αναφερθεί στη σχέση του με την Έλενα Χριστοπούλου, δηλώνοντας με ειλικρίνεια: «Δεν τη βλέπω ως μαμά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φροντιστική. Μου έχει αλλάξει τη ζωή, με έχει στηρίξει απίστευτα, αλλά μαμά δεν θα τη χαρακτηρίσω ποτέ.»

Με τα λόγια του, ο Ορέστης Χαλκιάς τόνισε την αφοσίωση και τη στήριξη που έχει λάβει από τη manager του, χωρίς να μπαίνει σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.





