Ο Πάνος Ιωαννίδης έχασε 14 κιλά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του

Ο σεφ μοιράστηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του τα σχέδιά του για Χριστούγεννα, τα κιλά που έχασε και τη νέα σεζόν του MasterChef

Σε μια κοσμική εκδήλωση, δημοσιογράφος της εκπομπής Happy Day συνάντησε τον Πάνο Ιωαννίδη και του πήρε μερικές σύντομες δηλώσεις, εστιάζοντας τόσο στον επικείμενο δέκατο κύκλο του MasterChef όσο και σε προσωπικά ζητήματα.

Ο διάσημος σεφ μοιράστηκε τα σχέδιά του για τις γιορτές, αποκαλύπτοντας ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ήρεμα και οικογενειακά, με τον στολισμό του δέντρου να γίνεται λίγο νωρίτερα λόγω του μικρού του γιου. Με χιούμορ, σχολίασε πως η πρόσφατη αλλαγή στο βάρος του τον εμποδίζει προσωρινά να ντυθεί Άγιος Βασίλης για χάρη του παιδιού του.

Όσον αφορά τη διαδρομή του στο ριάλιτι μαγειρικής, δήλωσε: «Για δέκατη χρονιά το MasterChef είναι απαιτητικό», επιβεβαιώνοντας την ένταση και τον επαγγελματισμό που απαιτεί η παραγωγή.

Ο Ιωαννίδης μοιράστηκε επίσης μερικές λεπτομέρειες για την πρόσφατη αλλαγή στο σώμα του: «Έχασα 14 κιλά. Δεν σκοπεύω να τα ξαναβάλω για να ντυθώ Άγιος Βασίλης», τόνισε χαριτολογώντας. Παρά τη δημοσιότητα που τον συνοδεύει λόγω του MasterChef, ο σεφ κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η εγκυμοσύνη της συντρόφου του έγινε γνωστή μόνο λίγο πριν τη γέννα, ενώ στα social media επιλέγει κυρίως να μοιράζεται επαγγελματικό περιεχόμενο.





