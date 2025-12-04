MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 04.12.2025

Παρά Πέντε: Η ανακοίνωση του Mega για όσα θα δούμε στο reunion – Νέες σκηνές και περιπέτειες

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά
Κατά τη διάρκεια του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», η νοσταλγία έρχεται να συναντήσει το χιούμορ και το χθες να ενωθεί με το σήμερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA! Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας.

Οι τηλεθεατές, οι χρήστες στα social media, νέες και παλιότερες γενιές κράτησαν το «Στο Παρά Πέντε» ζωντανό όλα αυτά τα 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έγραψαν ιστορία στην καθημερινότητά τους. Αυτή η διαρκής και αδιάλειπτη αγάπη του κοινού είναι που έκανε επιτακτική αυτή τη μοναδική βραδιά. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι ακριβώς αυτό: Ένα πάρτι, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα για να γιορτάσουμε από κοινού με τους φανατικούς της κωμικής σειράς αυτά τα συγκινητικά γενέθλια.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

Τι θα δούμε στο Reunion

Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς που έριξε άπλετο φως στην όμορφη πλευρά της ζωής, πείθοντάς μας πως – έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου – το καλό μπορεί να νικήσει. Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια. Πάρτι όμως χωρίς μουσική δεν νοείται. Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα και πολύ κέφι με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την κωμική σειρά-θρύλο του MEGA.

Παρά Πέντε

Νέες σκηνές των ηρώων σε νέες περιπέτειες

Κατά τη διάρκεια του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», η νοσταλγία έρχεται να συναντήσει το χιούμορ και το χθες να ενωθεί με το σήμερα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουριες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα επιχειρήσει να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και που για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Παρά Πέντε

Μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, νοσταλγία, πολύ γέλιο και απίθανες εκπλήξεις. Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» έρχεται στο MEGA.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

04.12.2025
Επόμενο
Ο Πάνος Ιωαννίδης έχασε 14 κιλά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του

Ο Πάνος Ιωαννίδης έχασε 14 κιλά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του

04.12.2025

Δες επίσης

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects
TV

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

04.12.2025
ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
City Guide

ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

04.12.2025
Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει
TV

Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει

04.12.2025
GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα
TV

GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

04.12.2025
Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat
TV

Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

04.12.2025
Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»
TV

Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

03.12.2025
ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης
TV

ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

03.12.2025
Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»
Corporate News

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

03.12.2025
Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται
TV

Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες