Μουσικά Νέα 04.12.2025

Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

Το ετήσιο μουσικό απολογιστικό του Spotify αποκαλύπτει τις παγκόσμιες τάσεις και τις κυρίαρχες δυνάμεις της χρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Spotify ανακοίνωσε το Spotify Wrapped 2025, το ετήσιο απολογιστικό που καταγράφει τις μουσικές συνήθειες εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο. Η φετινή έκδοση έφερε μια αξιοσημείωτη ανατροπή, καθώς ο Bad Bunny ανέκτησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες αναπαραγωγές, περνώντας ξανά μπροστά από την Taylor Swift, η οποία είχε διατηρήσει την κορυφή τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Ο Πορτορικανός σούπερσταρ συγκέντρωσε περισσότερες από 19,8 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές μέσα στο 2025, εξασφαλίζοντας ξανά την πρώτη θέση που είχε διατηρήσει αδιάλειπτα από το 2020 έως το 2022. Ακολούθησαν η Taylor Swift, ο The Weeknd, ο Drake και η Billie Eilish, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της εποχής εξακολουθούν να κυριαρχούν στη streaming οικονομία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς, με την Taylor Swift να παραμένει η πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδα της χρονιάς, μπροστά από τον Drake, τον Morgan Wallen και τον Kendrick Lamar. Ο Bad Bunny καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, επιβεβαιώνοντας όμως τη διεθνή δυναμική του.

Στην κατηγορία των άλμπουμ, στην κορυφή παγκοσμίως βρέθηκε το «Debí Tirar Más Fotos» του Bad Bunny, ενώ ακολούθησε το soundtrack της ταινίας «KPop Demon Hunters». Δυνατές παρουσίες σημείωσαν τρεις κυκλοφορίες του 2024, το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish, το «SOS Deluxe LANA» της SZA και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχώρισε το «I’m The Problem» του Morgan Wallen, καταφέρνοντας να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Το παγκόσμιο τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές ήταν το «Die with a Smile» των Bruno Mars και Lady Gaga, το οποίο ξεπέρασε τα 1,7 δισεκατομμύρια streams. Ακολούθησαν το «Birds of a Feather» της Billie Eilish, το «APT.» των Bruno Mars και Rosé, το «Ordinary» του Alex Warren και το «DtMF» του Bad Bunny. Στις ΗΠΑ στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Luther» των Kendrick Lamar και SZA.

Το «Spotify Wrapped 2025» αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά όχι μόνο τις τάσεις της παγκόσμιας μουσικής παραγωγής αλλά και τη βαθιά επιρροή των μεγάλων ονομάτων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το μουσικό τοπίο της δεκαετίας.

