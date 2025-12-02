MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 02.12.2025

Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

Το φιλμ παρουσιάζει την αποχαιρετιστήρια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Βανκούβερ και θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της θρυλικής περιοδείας «The Eras Tour» με μια νέα κινηματογραφική καταγραφή της τελευταίας της συναυλίας. Η πλατφόρμα Disney Plus έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του «The Eras Tour The Final Show», ενός φιλμ που παρουσιάζει την αποχαιρετιστήρια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Βανκούβερ και το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου.

Η νέα αυτή εκδοχή διαφέρει από την ταινία που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καθώς περιλαμβάνει για πρώτη φορά ολόκληρο το μουσικό μέρος του «The Tortured Poets Department». Το σετ αυτό προστέθηκε στην περιοδεία μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ τον Απρίλιο του 2024 και δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στη θεατρική προβολή ούτε στην προηγούμενη streaming έκδοση. Η συναυλία του Βανκούβερ αποτέλεσε τη μοναδική βραδιά στην οποία παρουσιάστηκε πλήρως.

Διάβασε επίσης: Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram

Στο trailer, η Taylor Swift απευθύνεται προσωπικά στο κοινό, τονίζοντας τη σημασία της τελευταίας αυτής εμφάνισης. Η τραγουδίστρια αναφέρει «Είχαμε τόσο πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε για το τέλος αυτής της περιοδείας και απόψε παίζουμε για εσάς την τελευταία παράσταση. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν από εσάς που υπήρξατε μέρος του πιο συναρπαστικού κεφαλαίου της ζωής μου μέχρι σήμερα». Το «The Final Show» θα κυκλοφορήσει παράλληλα με μια συνοδευτική σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Eras Tour The End of an Era», η οποία κάνει πρεμιέρα την ίδια ημέρα. Η σειρά εξερευνά σε βάθος τα παρασκήνια της περιοδείας, παρουσιάζοντας υλικό από πρόβες, backstage στιγμές και αναλυτικά σχόλια της Taylor Swift για τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβε και υλοποίησε την τρίωρη μουσική παράσταση που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν η Gracie Abrams και η Sabrina Carpenter, που άνοιξαν πολλές από τις συναυλίες, καθώς και οι καλεσμένοι Ed Sheeran και Florence Welch. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 12 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει κυκλοφορία νέων επεισοδίων ανά δεκαπενθήμερο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Don Argott, σε συνεργασία με τη Sheena M Joyce, και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Object and Animal.

Το φιλμ «The Final Show» σκηνοθετεί ο Glenn Weiss και παράγεται από την Taylor Swift Productions με τη συμμετοχή της Silent House Productions. Η συναυλία του Βανκούβερ αποτέλεσε τον επίλογο της πιο επικερδούς περιοδείας όλων των εποχών, καθώς το «The Eras Tour» έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης και ανέτρεψε συνολικά το τοπίο των παγκόσμιων μουσικών περιοδειών από το 2023 έως το 2025.

Με το τρέιλερ να έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές, η Taylor Swift επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε δημιουργικό εγχείρημα σε πολιτιστικό φαινόμενο με διεθνή απήχηση.

Διάβασε επίσης: Robbie Williams ή Taylor Swift; Η Teddy Williams απαντά και γίνεται viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Disney Plus Taylor Swift The Eras Tour The Eras Tour The Final Show The Final Show ντοκιμαντέρ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
“1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

“1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

02.12.2025
Επόμενο
Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great

Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great

02.12.2025

Δες επίσης

O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα
Μουσικά Νέα

O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

02.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»

02.12.2025
Η Dua Lipa ερμηνεύει το Antología και γίνεται viral – Η αντίδραση της Shakira
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa ερμηνεύει το Antología και γίνεται viral – Η αντίδραση της Shakira

02.12.2025
Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop
UNCATEGORIZED

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025
Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία
Μουσικά Νέα

Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία

02.12.2025
Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone
Μουσικά Νέα

Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone

01.12.2025
Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική

01.12.2025
Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της

01.12.2025
Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων