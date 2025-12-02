Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

Το φιλμ παρουσιάζει την αποχαιρετιστήρια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Βανκούβερ και θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου

Η Taylor Swift ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της θρυλικής περιοδείας «The Eras Tour» με μια νέα κινηματογραφική καταγραφή της τελευταίας της συναυλίας. Η πλατφόρμα Disney Plus έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του «The Eras Tour The Final Show», ενός φιλμ που παρουσιάζει την αποχαιρετιστήρια εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Βανκούβερ και το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου.

Η νέα αυτή εκδοχή διαφέρει από την ταινία που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καθώς περιλαμβάνει για πρώτη φορά ολόκληρο το μουσικό μέρος του «The Tortured Poets Department». Το σετ αυτό προστέθηκε στην περιοδεία μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ τον Απρίλιο του 2024 και δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στη θεατρική προβολή ούτε στην προηγούμενη streaming έκδοση. Η συναυλία του Βανκούβερ αποτέλεσε τη μοναδική βραδιά στην οποία παρουσιάστηκε πλήρως.

Διάβασε επίσης: Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram

Στο trailer, η Taylor Swift απευθύνεται προσωπικά στο κοινό, τονίζοντας τη σημασία της τελευταίας αυτής εμφάνισης. Η τραγουδίστρια αναφέρει «Είχαμε τόσο πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε για το τέλος αυτής της περιοδείας και απόψε παίζουμε για εσάς την τελευταία παράσταση. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν από εσάς που υπήρξατε μέρος του πιο συναρπαστικού κεφαλαίου της ζωής μου μέχρι σήμερα». Το «The Final Show» θα κυκλοφορήσει παράλληλα με μια συνοδευτική σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Eras Tour The End of an Era», η οποία κάνει πρεμιέρα την ίδια ημέρα. Η σειρά εξερευνά σε βάθος τα παρασκήνια της περιοδείας, παρουσιάζοντας υλικό από πρόβες, backstage στιγμές και αναλυτικά σχόλια της Taylor Swift για τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβε και υλοποίησε την τρίωρη μουσική παράσταση που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν η Gracie Abrams και η Sabrina Carpenter, που άνοιξαν πολλές από τις συναυλίες, καθώς και οι καλεσμένοι Ed Sheeran και Florence Welch. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 12 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει κυκλοφορία νέων επεισοδίων ανά δεκαπενθήμερο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Don Argott, σε συνεργασία με τη Sheena M Joyce, και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Object and Animal.

Το φιλμ «The Final Show» σκηνοθετεί ο Glenn Weiss και παράγεται από την Taylor Swift Productions με τη συμμετοχή της Silent House Productions. Η συναυλία του Βανκούβερ αποτέλεσε τον επίλογο της πιο επικερδούς περιοδείας όλων των εποχών, καθώς το «The Eras Tour» έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης και ανέτρεψε συνολικά το τοπίο των παγκόσμιων μουσικών περιοδειών από το 2023 έως το 2025.

Με το τρέιλερ να έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές, η Taylor Swift επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε δημιουργικό εγχείρημα σε πολιτιστικό φαινόμενο με διεθνή απήχηση.

Διάβασε επίσης: Robbie Williams ή Taylor Swift; Η Teddy Williams απαντά και γίνεται viral

Δες κι αυτό…