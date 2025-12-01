Robbie Williams ή Taylor Swift; Η Teddy Williams απαντά και γίνεται viral

Η νεαρή ηθοποιός απάντησε με χιούμορ στο δίλημμα ανάμεσα στη μουσική του πατέρα της και της Taylor Swift

Η Teddy Williams, η κόρη του Robbie Williams, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση ως ηθοποιός στην πρεμιέρα της ταινίας «Tinsel Town» στο Λονδίνο, συνδυάζοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με μια στιγμή που έγινε viral. Η 13χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε στο κόκκινο χαλί αν θα επέλεγε τη μουσική του Robbie Williams ή της Taylor Swift.

Η Teddy Williams προσπάθησε να απαντήσει σκεπτόμενη, πριν ο Robbie Williams παρέμβει αστειευόμενος λέγοντας «θες να κάνεις άλλη ταινία;», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους. Τελικά η νεαρή ηθοποιός δήλωσε «Taylor, σε αγαπώ, αλλά θα διαλέξω τον μπαμπά μου», προσθέτοντας «τον αγαπώ». Η σκηνή ανέδειξε τη ζεστή σχέση πατέρα και κόρης και την άνεση με την οποία η Teddy Williams κινείται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η παρουσία της Teddy Williams στην πρεμιέρα ήταν από τις πιο φωτεινές του κόκκινου χαλιού, με τον Robbie Williams και την Ayda Field να την συνοδεύουν περήφανα. Οι τρεις τους πόζαραν αγκαλιά μπροστά στους φωτογράφους, ενώ η νεαρή ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τους συμπρωταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων οι Rebel Wilson και Kiefer Sutherland.

Η Teddy Williams συμμετέχει στην ταινία «Tinsel Town» του Chris Foggin. Στην ταινία η Teddy Williams συμπρωταγωνιστεί με τη Rebel Wilson, τον Kiefer Sutherland και τον Lucien Laviscount. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ιστορία παρακολουθεί έναν «ξεπεσμένο σταρ ταινιών δράσης του Χόλιγουντ» ο οποίος συμμετέχει σε μια ιδιόμορφη χριστουγεννιάτικη παντομίμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει αναπάντεχη έμπνευση με τη βοήθεια της αυστηρής δασκάλας χορού της παράστασης.

