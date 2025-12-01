Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram

Η Taylor Swift και ο Ed Sheeran είχαν 4ωρη συνάντηση για να «καλύψουν το κενό» καθώς η χαρμόσυνη είδηση γνωστοποιήθηκε εκ των υστέρων στον τραγουδιστή

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για τον αρραβώνα της Taylor Swift με τον Travis Kelce μέσω Instagram, καθώς δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Ο 34χρονος τραγουδιστής μίλησε στο Access Hollywood και εξήγησε ότι, παρότι η Taylor Swift δεν τον είχε ειδοποιήσει προσωπικά για το ευχάριστο γεγονός, συναντήθηκαν λίγες ημέρες αργότερα και πέρασαν τέσσερις ώρες συζητώντας.

Ο Ed Sheeran αναφέρθηκε στη φιλία τους, η οποία ξεκίνησε το 2012 όταν συμμετείχε ως opening act στην περιοδεία «Red Tour». Όπως είπε, «εγώ και η Taylor είμαστε φίλοι και θα τη δω. Τη συνάντησα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση. Μιλήσαμε από κοντά και έτσι πρέπει να γίνεται. Νιώθω ότι όταν είσαι συνεχώς σε επαφή με όλους χάνεις την αληθινή ανθρώπινη σύνδεση». Ο μουσικός τόνισε ότι στη συνάντησή τους συζήτησαν «τα της ζωής» και όχι τα διαδικαστικά του αρραβώνα.

Η Taylor Swift από την πλευρά της είχε αναφερθεί στο περιστατικό στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», λέγοντας ότι «ο Ed δεν έχει τηλέφωνο και αυτό είναι κάτι που λατρεύω σε εκείνον». Παραδέχτηκε όμως ότι μέσα στη διαδικασία της ανακοίνωσης ξέχασε να τον ειδοποιήσει, εξηγώντας πως τον έχει στη λίστα των επαφών της μόνο μέσω email.

Η Taylor Swift περιέγραψε τον Ed Sheeran ως «έναν από τους αγαπημένους της ανθρώπους στον πλανήτη» και είπε ότι όταν το νέο έγινε γνωστό στο κοινό σκέφτηκε πως «ξέχασαν να καλέσουν τον Ed». Ο Ed Sheeran επιβεβαίωσε το περιστατικό σχολιάζοντας στο TikTok με τη φράση «γεια σας από τον περιορισμένο χρόνο μου στο iPad». Στη νέα του συνέντευξη όμως αποκάλυψε ότι πλέον έχει καταργήσει και το iPad, χρησιμοποιώντας μόνο έναν φορητό υπολογιστή για να ελέγχει περιορισμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η είδηση του αρραβώνα της Taylor Swift με τον Travis Kelce, που έγινε τον Αύγουστο του 2025, βρήκε τον Ed Sheeran μακριά από ψηφιακές ειδοποιήσεις. Ωστόσο, η στενή φιλία τους παρέμεινε αμετάβλητη, όπως φάνηκε από την πολύωρη συνάντησή τους λίγες ημέρες αργότερα. Το νέο ειδικό πρόγραμμα του Ed Sheeran με τίτλο «One Shot with Ed Sheeran» είναι διαθέσιμο στο Netflix.

