Screen News 02.12.2025

Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great

Χρηματοδότης της ταινίας «Eleanor the Great» αποχώρησε όταν η σκηνοθέτης Scarlett Johansson αρνήθηκε να αλλάξει τον πυρήνα της ιστορίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Scarlett Johansson αποκάλυψε ότι δέχθηκε πιέσεις κατά την προπαραγωγή της ταινίας «Eleanor the Great», με έναν από τους βασικούς χρηματοδότες να ζητά να αφαιρεθούν όλα τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα. Η ηθοποιός, η οποία πραγματοποιεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία, τόνισε ότι αρνήθηκε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση που θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα της ιστορίας. Μιλώντας στην εφημερίδα Daily Telegraph, η Scarlett Johansson περιέγραψε την πίεση που της ασκήθηκε κατά την πρώιμη φάση της παραγωγής. Όπως εξήγησε, ο χρηματοδότης απείλησε να αποχωρήσει αν δεν αφαιρούνταν οι αναφορές στο Ολοκαύτωμα. Η ηθοποιός δήλωσε «Αν έλεγαν ότι θα στηρίξουν την ταινία μόνο αν γυρίζαμε στο Νιου Τζέρσεϊ ή ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα μέχρι την άνοιξη, αυτό θα ήταν κάτι άλλο. Εδώ αντιδρούσαν σε αυτό που πραγματικά ήταν η ταινία».

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

Στην ταινία, η June Squibb υποδύεται μια ηλικιωμένη εβραία χήρα που από λάθος βρίσκεται σε μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος και αποφασίζει να συνεχίσει το ψέμα, αδυνατώντας να παραδεχθεί την αρχική της παρανόηση. Η Scarlett Johansson σημείωσε «Η ταινία έπρεπε να πραγματεύεται τι συμβαίνει όταν κάποιος παγιδεύεται στο χειρότερο ψέμα που μπορεί να ειπωθεί. Αν όχι το Ολοκαύτωμα, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Δεν πρόσφεραν καμία εναλλακτική. Απλώς έλεγαν ότι αυτό είναι πρόβλημα».

Η άρνηση της Scarlett Johansson να προβεί σε αλλαγές οδήγησε τον χρηματοδότη σε αποχώρηση, αφήνοντας την παραγωγή εκτεθειμένη με ελλιπές budget. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή «ήταν πραγματικά σοκαριστική και πολύ απογοητευτική». Τελικά, η Sony Pictures Classics κάλυψε το κενό της χρηματοδότησης και η ταινία μπόρεσε να ξεκινήσει γυρίσματα.

Με την «Eleanor the Great» να βρίσκεται πλέον σε τροχιά διανομής, η Scarlett Johansson συνεχίζει να υπερασπίζεται τη δημιουργική της οπτική και να τονίζει τη σημασία της καλλιτεχνικής ελευθερίας απέναντι σε κάθε είδους παρέμβαση.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Eleanor the Great Scarlett Johansson λογοκρισία ΤΑΙΝΙΑ
