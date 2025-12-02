Ένοχη για 3 αδικήματα η Δήμητρα Ματσούκα – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

Η Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, από το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές, το οποίο την έκρινε ένοχη για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ είχε ήδη αφαιρεθεί το δίπλωμά της.

Η γνωστή ηθοποιός δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο, εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο της. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή της για όλες τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως εκτός από την κατάσταση «ήπιας μέθης» στην οποία βρισκόταν, οδηγούσε τουλάχιστον 40 χλμ./ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος Αλέξης Στεφανάκης υποστήριξε ότι οι παραβάσεις που καταλογίζονται στη Δήμητρα Ματσούκα είναι διοικητικού χαρακτήρα και ότι τα πρόστιμα έχουν ήδη εξοφληθεί.

Τόνισε ακόμη ότι δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό επικίνδυνης συμπεριφοράς, ούτε κάποια ενέργεια που να έθεσε ανθρώπους σε κίνδυνο, ενώ η πελάτισσά του είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάκτηση της άδειας οδήγησης.

