Ο Δικαστής: Τα πάνω κάτω στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30 – Επεισόδιο 6

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) φυγαδεύεται από τον Δικαστή (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) με έναν όρο: Να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να τον εμπιστευτεί. Παράλληλα, η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) παίρνει αναβολή στο Αυτόφωρο, ενώ ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βουλιάζει στις ενοχές, για όλο αυτό που συμβαίνει στον Τάσο (Κωνσταντίνος Ζωγράφος). Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για το τροχαίο του γιου του, ενώ την ίδια στιγμή και ο άλλος του γιός, ο Αντώνης (Νίκος Κοσώνας), μέσα απ’ τη φυλακή, ετοιμάζει σχέδιο εκδίκησης για ό,τι συνέβη στον αδελφό του. Κι ενώ η έρευνα για το τροχαίο αποκαλύπτει καινούργιους υπόπτους, το μνημόσυνο της συζύγου του Δικαστή γίνεται η αφορμή να έρθουν στο φως ιστορίες και εκκρεμότητες από το παρελθόν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30 – Επεισόδιο 7

Η αποκάλυψη πως ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου (Γιώργος Χρανιώτης), κατευθύνουν προς τα εκεί την οργή του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς), που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης). Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) που πιέζεται έντονα από την Όλγα (Μαρία Αποστολακέα), αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του (Γιώργος Κωνσταντίνου), όπου κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς). Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) χρωστάει μια απάντηση στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος). Στη συνάντησή τους, θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.

