Celeb News 04.12.2025

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του ηθοποιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Salvador Plasencia, ο γιατρός που προμήθευε τον Matthew Perry με κεταμίνη τις εβδομάδες πριν από τον μοιραίο θάνατό του το 2023, καταδικάστηκε σε 30 μήνες ομοσπονδιακής φυλάκισης, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου στο Λος Άντζελες. Η υπόθεση συγκλόνισε τόσο τον κόσμο της ψυχαγωγίας όσο και την ιατρική κοινότητα, φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά της κατάχρησης εξουσίας μέσα στη σχέση γιατρού και εξαρτημένου ασθενούς. Πριν ανακοινωθεί η ποινή, ο Salvador Plasencia απευθύνθηκε στην οικογένεια του Matthew Perry, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του. «Απέτυχα απέναντι στον κύριο Perry. Απέτυχα απέναντι στην οικογένειά του» δήλωσε. «Έπρεπε να τον είχα προστατεύσει». Η απολογία του, ωστόσο, δεν στάθηκε ικανή να αλλάξει τη βαρύτητα της απόφασης. Ο γιατρός είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούλιο για τέσσερις κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης, αν και δεν ήταν εκείνος που παρείχε τη θανατηφόρα δόση. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του, οδηγήθηκε με χειροπέδες από ομοσπονδιακούς φρουρούς.

Η εισαγγελία ζήτησε ποινή τριών ετών, ενώ η υπεράσπιση πρότεινε αναστολή. Η δικαστής Sherilyn Peace Garnett απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης πως ο Salvador  Plasencia αρχικά είχε πρόθεση να θεραπεύσει την κατάθλιψη του Matthew Perry. «Δεν θεωρώ ότι αυτό ευσταθεί» είπε, τονίζοντας πως ο γιατρός επιδίωξε «να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση του κυρίου Perry προς ίδιον όφελος». Η δικαστής υπογράμμισε ότι ο Salvador Plasencia απέσπασε 55.000 δολάρια στη σύντομη συνεργασία του με τον ηθοποιό, σημειώνοντας πως αν η υπόθεση αφορούσε οποιαδήποτε άλλη ελεγχόμενη ουσία, «θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερη ποινή».

Matthew Perry
https://www.instagram.com/mattyperry4/

Η συνήγορος υπεράσπισης Karen Goldstein παραδέχθηκε ότι οι αποφάσεις του γιατρού είχαν γνώμονα τα χρήματα», ενώ ο εισαγγελέας Ian Yanniello αντέκρουσε κάθε απόπειρα εξωραϊσμού της συμπεριφοράς του. «Δεν ήταν ένας αμελής γιατρός» τόνισε. «Ήταν ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή μπλούζα». Αποκαλυπτικά ήταν και τα μηνύματα που εντοπίστηκαν, στα οποία ο Salvador Plasencia σχολίαζε το αίτημα του Matthew Perry για περισσότερη κεταμίνη, γράφοντας «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος».

Matthew Perry
https://www.instagram.com/mattyperry4/

Η μητέρα του ηθοποιού, Suzanne Morrison, μίλησε στο δικαστήριο, απευθυνόμενη απευθείας στον γιατρό. «Αυτός ήταν ο γιος μου» είπε. «Γνώριζα πόσο εξαρτημένος ήταν. Επιβίωσε από όλα… Και να τον αποκαλείτε ‘ηλίθιο’; Δεν υπήρχε τίποτα ηλίθιο σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που κάνατε ήταν βαθιά λάθος». Η ετεροθαλής αδελφή του ηθοποιού, Madeline Morrison, περιέγραψε την οδύνη της οικογένειας και τόνισε ότι ο γιατρός εκμεταλλεύτηκε «τον μεγαλύτερο φόβο και τη μεγαλύτερη αδυναμία του Matthew Perry». «Οι διασημότητες δεν είναι πλαστικές κούκλες που μπορείτε να εκμεταλλεύεστε» είπε. «Είναι άνθρωποι». Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση αναμένουν την καταδίκη τους, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Matthew Perry συνεχίζεται.

