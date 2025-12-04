MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 04.12.2025

Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

irsael_eurovision
Παρά την έντονη πίεση και τις διεθνείς αντιδράσεις, η EBU διατήρησε τη συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση της Βιέννης, προκαλώντας κύμα αποχωρήσεων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision 2026, μετά τις σημερινές αποφάσεις στη Γενεύη. Αν και αρκετά μέλη είχαν ζητήσει να τεθεί το θέμα σε ξεχωριστή ψηφοφορία, η EBU έκρινε πως δεν συντρέχει λόγος για περαιτέρω διαδικασίες, γεγονός που ουσιαστικά επικύρωσε την παραμονή της χώρας στον διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν νέοι κανόνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό πιθανών παρεμβάσεων στην ψηφοφορία. Με τη μείωση του αριθμού των ψήφων ανά άτομο, την επιστροφή επιτροπών ειδικών και την ενίσχυση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας, η EBU υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός γίνεται πιο αξιόπιστος. Οι αλλαγές υπερψηφίστηκαν με ισχυρή πλειοψηφία και, σύμφωνα με την Ένωση, δεν απαιτούνταν άλλη ψηφοφορία για το ζήτημα του Ισραήλ.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η πρώτη χώρα που αποχωρεί από τον διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ

Κύμα αποχωρήσεων από τη διοργάνωση

Η απόφαση όμως προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τέσσερις χώρες που είχαν προαναγγείλει ότι δεν θα αποδέχονταν τη συμμετοχή του Ισραήλ, ανακοίνωσαν άμεσα ότι αποχωρούν από τη Eurovision 2026. Πρόκειται για την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των τεσσάρων κρατών γνωστοποίησαν ότι δεν θα λάβουν μέρος ούτε θα μεταδώσουν τον φετινό διαγωνισμό, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα της διοργάνωσης, την κατάσταση στη Γάζα και ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες της EBU.

Οι λόγοι πίσω από τις αποχωρήσεις

Η Ισπανία έκανε λόγο για ανεπαρκή μέτρα από την EBU και για προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης της Eurovision από το Ισραήλ. Η Ολλανδία, μετά από ευρεία διαβούλευση με θεσμούς, οργανώσεις και το κοινό της, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα αντιστρατευόταν τις βασικές αξίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η Ιρλανδία εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και θεώρησε αδύνατη τη συμμετοχή της υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Σλοβενία, από την πλευρά της, επέμεινε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση όπου, κατά την άποψή της, παραβιάζεται η αρχή της πολιτιστικής ουδετερότητας.

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Η αντίδραση από το Ισραήλ

Η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN επιβεβαίωσε άμεσα ότι η χώρα θα εμφανιστεί κανονικά στη σκηνή της Βιέννης. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι η Eurovision πρέπει να παραμένει χώρος μουσικής, πολιτισμού και συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Μια Eurovision με διαφορετικό τοπίο

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις αποχωρήσεις, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Ωστόσο, η απουσία χωρών με ισχυρή παρουσία στον θεσμό δημιουργεί ένα νέο και πρωτόγνωρο περιβάλλον για την επόμενη διοργάνωση, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την πορεία και τη συνοχή της Eurovision στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
EBU Eurovision Eurovision 2026 ΙΣΡΑΗΛ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

04.12.2025
Επόμενο
Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν

Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν

04.12.2025

Δες επίσης

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

04.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

04.12.2025
Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση
Μουσικά Νέα

Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

04.12.2025
Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος
Μουσικά Νέα

Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος

04.12.2025
Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

04.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Η 10χρονη κόρη του ανέβηκε στη σκηνή – Το τρυφερό τραγούδι που της αφιέρωσε
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η 10χρονη κόρη του ανέβηκε στη σκηνή – Το τρυφερό τραγούδι που της αφιέρωσε

04.12.2025
Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης
Μουσικά Νέα

Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης

03.12.2025
Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video

03.12.2025
Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories
Μουσικά Νέα

Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες