Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision 2026, μετά τις σημερινές αποφάσεις στη Γενεύη. Αν και αρκετά μέλη είχαν ζητήσει να τεθεί το θέμα σε ξεχωριστή ψηφοφορία, η EBU έκρινε πως δεν συντρέχει λόγος για περαιτέρω διαδικασίες, γεγονός που ουσιαστικά επικύρωσε την παραμονή της χώρας στον διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν νέοι κανόνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό πιθανών παρεμβάσεων στην ψηφοφορία. Με τη μείωση του αριθμού των ψήφων ανά άτομο, την επιστροφή επιτροπών ειδικών και την ενίσχυση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας, η EBU υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός γίνεται πιο αξιόπιστος. Οι αλλαγές υπερψηφίστηκαν με ισχυρή πλειοψηφία και, σύμφωνα με την Ένωση, δεν απαιτούνταν άλλη ψηφοφορία για το ζήτημα του Ισραήλ.

Κύμα αποχωρήσεων από τη διοργάνωση

Η απόφαση όμως προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τέσσερις χώρες που είχαν προαναγγείλει ότι δεν θα αποδέχονταν τη συμμετοχή του Ισραήλ, ανακοίνωσαν άμεσα ότι αποχωρούν από τη Eurovision 2026. Πρόκειται για την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς των τεσσάρων κρατών γνωστοποίησαν ότι δεν θα λάβουν μέρος ούτε θα μεταδώσουν τον φετινό διαγωνισμό, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα της διοργάνωσης, την κατάσταση στη Γάζα και ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες της EBU.

Οι λόγοι πίσω από τις αποχωρήσεις

Η Ισπανία έκανε λόγο για ανεπαρκή μέτρα από την EBU και για προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης της Eurovision από το Ισραήλ. Η Ολλανδία, μετά από ευρεία διαβούλευση με θεσμούς, οργανώσεις και το κοινό της, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα αντιστρατευόταν τις βασικές αξίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η Ιρλανδία εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και θεώρησε αδύνατη τη συμμετοχή της υπό τις παρούσες συνθήκες. Η Σλοβενία, από την πλευρά της, επέμεινε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση όπου, κατά την άποψή της, παραβιάζεται η αρχή της πολιτιστικής ουδετερότητας.

Η αντίδραση από το Ισραήλ

Η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN επιβεβαίωσε άμεσα ότι η χώρα θα εμφανιστεί κανονικά στη σκηνή της Βιέννης. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι η Eurovision πρέπει να παραμένει χώρος μουσικής, πολιτισμού και συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Μια Eurovision με διαφορετικό τοπίο

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις αποχωρήσεις, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Ωστόσο, η απουσία χωρών με ισχυρή παρουσία στον θεσμό δημιουργεί ένα νέο και πρωτόγνωρο περιβάλλον για την επόμενη διοργάνωση, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την πορεία και τη συνοχή της Eurovision στο μέλλον.

