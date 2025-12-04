Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν

Η ανασκόπηση Year in Search 2025 της Google αποκαλύπτει τι κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού, από σοβαρά θέματα έως viral φαινόμενα, σειρές, ταινίες και συνταγές

Το Year in Search 2025 της Google ανοίγει ένα παράθυρο στις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις μικρές καθημερινές στιγμές που διαμόρφωσαν τη χρονιά για τους Έλληνες χρήστες. Από ζητήματα επικαιρότητας και ανάγκη για άμεση ενημέρωση έως την ψυχαγωγία, τις σειρές, τις ταινίες και τα viral φαινόμενα, οι αναζητήσεις αποτυπώνουν με εντυπωσιακή καθαρότητα τον παλμό μιας χρονιάς γεμάτης εναλλαγές. Πρόκειται για ένα ψηφιακό αποτύπωμα που καταγράφει όχι μόνο όσα μας απασχόλησαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδεθήκαμε με τον κόσμο γύρω μας – άλλοτε με περιέργεια, άλλοτε με αγωνία και συχνά με διάθεση για νέα ερεθίσματα και τάσεις.

Στις Γενικές Αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση. Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.

Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.

Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», αλλά και «Squid Game» συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως «Nosferatu», «Anora» και «The Brutalist» βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς. Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου». Το Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.

