Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες

Τα πιο iconic retro cocktails επιστρέφουν δυναμικά και σε ταξιδεύουν σε άλλες δεκαετίες, με γεύσεις που παραμένουν κλασικές και αξεπέραστες

Τα retro cocktails επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μαζί τους τη μαγεία των κλασικών γευστικών συνδυασμών που αγαπήθηκαν διαχρονικά. Αν είσαι λάτρης των παραδοσιακών cocktails, η επιστροφή αυτή δεν θα σε ξενίσει, άλλωστε, ποτέ δεν έφυγαν πραγματικά από τη μόδα. Τα κλασικά αυτά ποτά επανεφευρίσκονται σε μοντέρνα bars, αλλά η αυθεντικότητα της αρχικής συνταγής παραμένει αναντικατάστατη.

Το καλύτερο; Είναι σχετικά εύκολα να τα φτιάξεις και στο σπίτι. Δεν χρειάζεσε περίπλοκες τεχνικές, ακριβές γαρνιτούρες ή ειδικά εργαλεία. Επιστρέφοντας στα βασικά υλικά, σερβίρονται είτε σε κομψά ποτήρια είτε «on the rocks», ενώ λίγη δημιουργικότητα με vintage ποτήρια θα ανεβάσει τη διάθεση των καλεσμένων σας στα ύψη.

Manhattan

Το Manhattan είναι το απόλυτο κλασικό κοκτέιλ, που συνδυάζει ουίσκι, γλυκό βερμούτ και λίγες σταγόνες bitters, συνήθως γαρνιρισμένο με ένα κεράσι. Χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και αποτελεί βασικό κομμάτι της πρώιμης κουλτούρας των κοκτέιλ. Η απλότητά του δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς με διαφορετικά ουίσκι ή bourbon, ώστε να βρεις την εκδοχή που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό σου γούστο.

Vesper

Το Vesper είναι ένα ρετρό martini που συνδυάζει gin και vodka με Lillet, προσφέροντας φρεσκάδα χωρίς να χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο ποτά. Κλασικό κοκτέιλ του James Bond, μπορείς να το απολαύσεις είτε αναδευμένο είτε shaken για μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή.

Old Fashioned

Το όνομα τα λέει όλα! Tο Old Fashioned είναι το κλασικό κοκτέιλ slow sipper του 19ου αιώνα. Αποτελείται ουσιαστικά από ουίσκι με λίγη ζάχαρη και bitters για γλυκύτητα και ισορροπία. Παρόμοιο με το Manhattan, αλλά χωρίς βερμούτ, είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το απλό αλλά εκλεπτυσμένο ποτό.

Amaretto Sour

Το Amaretto Sour είναι ένα ελαφρύ, γλυκόξινο ποτό με ήπιες νότες ξηρών καρπών, καθώς το αλκοόλ του φτάνει μόνο το 28%. Το λικέρ από πυρήνες βερίκοκου αναδεύεται με χυμό λεμονιού και σιρόπι, ενώ ένα κεράσι προσθέτει γιορτινό τόνο. Για πιο δημιουργική προσέγγιση, μπορείς να φτιάξεις και popsicles με Amaretto Sour.

Peach Bellini

Η Bellini, ξαδέλφη της mimosa, είναι ένα δροσερό ποτό από αφρώδες κρασί και χυμό ροδάκινου. Από τη δεκαετία του 1950 έχει γίνει δημοφιλής και ταιριάζει άψογα σε brunch ή γιορτινά snacks. Είναι εξαιρετικά εύκολο να την φτιάξεις χάρη στον απλό συνδυασμό των δύο υλικών.

