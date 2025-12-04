Η ιέρεια της punk Patti Smith έρχεται στην Αθήνα για μία μόνο συναυλία

Η Patti Smith μια από τις πλέον θρυλικές μορφές της σύγχρονης μουσικής επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Η ποιήτρια της ροκ και ακούραστη φωνή της punk ετοιμάζεται να σταθεί ξανά μπροστά στο ελληνικό κοινό σε μια βραδιά όπου ο λόγος η μουσική και η παρουσία της θα συνυπάρξουν σαν ενιαία εμπειρία την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Διάβασε επίσης: Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026

Πενήντα ένα χρόνια μετά το θρυλικό «Horses» το κοινό θα ζήσει μια παράσταση που επιστρέφει στην ουσία της καλλιτεχνικής της πορείας εκεί όπου ο λόγος γίνεται φλόγα, ο ήχος αποκτά τελετουργική δύναμη και η καλλιτεχνική της πορεία απλώνεται σαν γέφυρα ανάμεσα σε κόσμους που συναντιούνται μέσα από την τέχνη. Η Patti Smith έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής της από τη συνυπογραφή του αξέχαστου «Because the Night» με τον Bruce Springsteen έως τη συμμετοχή της στο «E Bow the Letter» των R E M και έχει υψώσει μια γέφυρα που συνδέει τον ποιητικό λόγο με την ένταση της μουσικής. Καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe οι U2 ο Bob Dylan ο Johnny Depp και πολλοί ακόμη έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις ενώ έχει ερμηνεύσει τραγούδια των Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones μαζί με απαγγελίες δικών της ποιητικών κειμένων δημιουργώντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στη φωνή και στον ήχο.

Το αποτύπωμά της δεν περιορίζεται στη μουσική καθώς έχει αφήσει έντονη παρουσία και στη λογοτεχνία. Τα βιβλία της από το «Just Kids» ως το «M Train» και το πιο πρόσφατο «Bread of Angels» λειτουργούν σαν ημερολόγια ψυχής όπου η καθημερινότητα αποκτά ποιητική διάσταση μέσα από το βλέμμα της. Με κάθε της έργο υπενθυμίζει πως η αλήθεια της ζωής φωτίζεται όταν την αντικρίζεις χωρίς φόβο και χωρίς παραμόρφωση.

Στις 15 Μαΐου 2026 η Patti Smith θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό την ανεπανάληπτη πορεία της μια διαδρομή που συνεχίζει να εμπνέει και να σημαδεύει γενιές ακροατών και δημιουργών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

Δες κι αυτό…