Οι ταινίες της εβδομάδας: Το κύκνειο άσμα του Michael Caine, Hind Rajab και ο Κάρολος Ντίκενς στα ελληνικά βουνά

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ανοίγει δυναμικά, με ένα μωσαϊκό επτά ταινιών που απλώνεται από τη συγκίνηση μέχρι τον σκληρό ρεαλισμό και από το horror μέχρι το χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Η αληθινή ιστορία του Bernard Jordan στη «Μεγάλη Απόδραση» συναντά τη σπαρακτική μαρτυρία της μικρής Hind Rajab, ενώ το ιρλανδικό δράμα «Για τον Christy» και η «Σιωπηλή Αγάπη» ρίχνουν φως σε ζωές που δοκιμάζονται στο περιθώριο.

Διάβασε επίσης: «Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Δίπλα τους, το «Five Nights at Freddy’s 2» υπόσχεται ανατριχίλα για τους φίλους του τρόμου, το «Niko: Beyond the Northern Lights» απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους με μια ιστορία κατευθείαν από τον βόρειο παγωμένο ουρανό, και τα «Κάλαντα των Χριστουγέννων» μεταφέρουν τον κόσμο του Charles Dickens στα ελληνικά βουνά, ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ψυχαγωγία, τη μνήμη και την κοινωνική ευαισθησία.

Απόδραση στη Νορμανδία

Το κύκνειο άσμα του Michael Caine

«The Great Escaper» Βιογραφική δραματική κομεντί, βρετανικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Oliver Parker, με τους Michael Caine, Glenda Jackson, John Standing, Laura Marcus κ.α.

Η αληθινή συγκινητική ιστορία του 89χρονου Bernard Jordan, ενός βετεράνου της Απόβασης στη Νορμανδία, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Με λίγα λόγια… Το καλοκαίρι του 2014 ο 89χρονος Bernard Jordan έγινε διεθνώς γνωστός για την εντυπωσιακή του απόδραση από τον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε ώστε να ταξιδέψει στη Γαλλία και να τιμήσει τους βετεράνους στον εορτασμό της 70ής επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία. Η ταινία αποτυπώνει το ταξίδι του, αλλά και το συγκινητικό πλαίσιο της καθημερινής ζωής του σε ένα ίδρυμα όπου δεν ένιωθε πια ελεύθερος. Παράλληλα παρουσιάζει τη βαθιά συντροφικότητά του με τη σύζυγό του, Irene Jordan, και φωτίζει τον ψυχικό κόσμο ενός ανθρώπου που, παρά την ηλικία του, δεν εγκατέλειψε την ανάγκη να αποδώσει φόρο τιμής στην ιστορία που σημάδεψε τη γενιά του.

Η Φωνή της Hind Rajab

Μια ταινία γροθιά στο στομάχι

«The Voice of Hind Rajab» Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, τυνησιακής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania, με τους Saja Kilani, Motaz Malhis, Clara Khoury, Amer Hlehel κ.α.

Με λίγα λόγια… Στις 29 Ιανουαρίου 2024 εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν κλήση έκτακτης ανάγκης από ένα 6χρονο κορίτσι παγιδευμένο σε αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα και παρακαλεί για διάσωση. Το όνομά της ήταν Hind Rajab. Το φιλμ δραματοποιεί λεπτό προς λεπτό την αγωνιώδη επικοινωνία της με τους διασώστες, την απομόνωσή της μέσα στο όχημα και τον τρόμο που βίωνε, χωρίς να μπορεί κανείς να φτάσει κοντά της λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων. Η ταινία βασίζεται σε επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και επιδιώκει να αναδείξει την τραγική απώλεια της παιδικής ζωής μέσα σε εμπόλεμες ζώνες.

Διάβασε επίσης: The Voice of Hind Rajab: Θρίαμβος στη Βενετία με 21λεπτο χειροκρότημα

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Κάρολος Ντίκενς αλά ελληνικά

Ελληνική ταινία (2025) για όλη την οικογένεια, στο πνεύμα των Χριστουγέννων, σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη. Το κλασικό όσο και διάσημο παραμύθι του Κάρολου Ντίκενς, μεταφερμένο στα ελληνικά δεδομένα και στα υπέροχα ορεινά ηπειρώτικα χωριά, με ένα λαμπερό καστ και ιλουστρασιόν αισθητική. Παίζουν Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Γιάννης Μπέζος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Κάβαλη, Τάσος Κωστής κα.

Για τον Christy

Ρεαλιστικό κοινωνικό δράμα

«Christy» Δραματική ταινία, ιρλανδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Brendan Canty, με τους Danny Power, Diarmuid Noyes, Emma Willis, Alison Oliver, Chris Wally, Ellen Behan κ.α.

Με λίγα λόγια… Ο 17χρονος Christy αναγκάζεται να μετακομίσει στον αποξενωμένο μεγαλύτερο ετεροθαλή αδελφό του μετά την απομάκρυνσή του από την ανάδοχη οικογένεια όπου ζούσε στα προάστια. Σύντομα αρχίζει να βρίσκει τον ρυθμό του στη βόρεια, εργατική πλευρά του Cork, ανακαλύπτοντας νέους φίλους και ένα περιβάλλον που τον φέρνει πιο κοντά σε κομμάτια της ζωής του που είχαν μείνει ανεκπλήρωτα. Η ταινία εστιάζει στην αναζήτηση ταυτότητας και του ανήκειν μέσα σε μια κοινωνική πραγματικότητα που αποκαλύπτεται πιο σύνθετη και πιο σκοτεινή από ό,τι περίμενε ο Christy, καθώς έρχεται σε επαφή με μια ευρύτερη οικογένεια γεμάτη αντιφάσεις.

Σιωπηλή Αγάπη

Μητρότητα μέσα στη σιωπή

«Sorda» Δραματική ταινία, ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Eva Libertad, με τους Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario κ.α.

Με λίγα λόγια… Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον σύντροφό της Héctor. Η άφιξη του μωρού αναστατώνει τη σχέση τους και δοκιμάζει τα ψυχικά τους αποθέματα, καθώς η Ángela καλείται να αναθρέψει τη νεογέννητη κόρη της σε έναν κόσμο που δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των κωφών. Το έργο εξετάζει τη μοναξιά μιας μητέρας που παλεύει να ακουστεί σε μια κοινωνία που δεν τη βλέπει και δεν την ακούει, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να δημιουργήσει μια ασφαλή οικογενειακή πραγματικότητα μέσα σε συνθήκες που την υπερβαίνουν.

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2

Το λούνα παρκ της φρίκης

«Five Nights at Freddy’s 2» Το σίκουελ της ταινίας τρόμου επιστρέφει στην πιτσαρία του Freddy για ακόμη περισσότερες ανατριχίλες. Η αμερικανικής παραγωγής ταινία του 2025, σε σκηνοθεσία Emma Tammi και με πρωταγωνιστές τους Josh Hutcherson και Elizabeth Lail, μας μεταφέρει έναν χρόνο μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στα ίδια μέρη, με τους ρομποτικούς φίλους των ηρώων να μετατρέπουν τη σκηνή σε λούνα παρκ φρίκης. Συμμετέχουν επίσης οι Piper Rubio, Freddie Carter, Thaddeus Crane, Wayne Knight κ.α.

Με λίγα λόγια… Έναν χρόνο μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν τους πρωταγωνιστές, τα ρομποτικά ανδροειδή της Freddy Fazbear’s Pizza επιστρέφουν με ακόμη πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά. Η ταινία επεκτείνει τις παραφυσικές διαστάσεις της ιστορίας και εντείνει το μυστήριο γύρω από το παρελθόν του εστιατορίου. Οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν νέους εφιάλτες που ξεφεύγουν από τα όρια της λογικής, ενώ ο χώρος μετατρέπεται σε έναν πραγματικό λαβύρινθο τρόμου.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία

Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων

Ένας μικρός τάρανδος θέλει να σώσει τα Χριστούγεννα

«Niko: Beyond the Northern Lights» Παιδική χριστουγεννιάτικη ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Φινλανδία και σε σκηνοθεσία Kari Juusonen. Ψηφιακό animation με τις περιπέτειες ενός μικρού ταράνδου που θέλει να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Τάρανδους και να πετάξει στο πλευρό του θρυλικού πατέρα του, ταξιδεύοντας πάνω από παγωμένες θάλασσες και μυστικά δάση για να βρει το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη και να σώσει τα Χριστούγεννα. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Ο μικρός Niko αποφασίζει να αποδείξει ότι είναι άξιος να γίνει μέλος των Ιπτάμενων Τάρανδων, αναλαμβάνοντας μια επικίνδυνη και συναρπαστική αποστολή. Μέσα από τη σύνοψη προκύπτει ότι η ταινία επικεντρώνεται στην επιθυμία του να σταθεί στο ύψος του πατέρα του, ενός από τους θρυλικούς βοηθούς του Άγιου Βασίλη. Καθώς αναζητά το χαμένο έλκηθρο, ο Niko περνά δοκιμασίες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του και ανακαλύπτει τη σημασία της γενναιότητας, της φιλίας και της πίστης στον εαυτό του. Το ταξίδι του επανενώνει την οικογένειά του και δείχνει ότι ακόμη και ο πιο μικρός ήρωας μπορεί να αλλάξει την έκβαση των Χριστουγέννων.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Jennifer Lawrence σε σκοτεινές, μοιραίες και σκληρές διαδρομές

Δες κι αυτό…