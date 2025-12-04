MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 04.12.2025

Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα

Η Kim Kardashian μοιράστηκε τη χριστουγεννιάτική διακόσμηση του σπιτιού της, με αμέτρητα δέντρα, φωτάκια και ξωτικά που κάνουν το σπίτι της μαγικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kim Kardashian φαίνεται πως έχει μπει πλήρως στο πνεύμα των Χριστουγέννων! Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η επιχειρηματίας και σταρ του reality μοιράστηκε μέσω Instagram Stories τη γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού της, αποκαλύπτοντας έναν πραγματικό παράδεισο δέντρων και λαμπερών φωτισμών.

«Μόλις τελειώσαμε με τη διακόσμηση για τις γιορτές», είπε καθώς κατέγραφε τα δέντρα στον διάδρομο του σπιτιού της. «Δεν μπορώ καν να σας περιγράψω αυτή την αίσθηση και την μυρωδιά», ανέφερε. Ο διάδρομος, όπως φάνηκε στα βίντεο, είχε καλυφθεί με ψεύτικο χιόνι και φωτάκια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από παραμύθι.

Διάβασε επίσης: Οι DIY καταστευές που θα σε βάλουν στο πνεύμα των γιορτών, χωρίς να χαλάσεις ευρώ

Καθώς περιηγούνταν στους χώρους, η Kim Kardashian εντόπισε μικρά ξωτικά Elf on the Shelf να κρύβονται στα δέντρα, σχολιάζοντας παιχνιδιάρικα: «Βλέπω ένα μικρό ξωτικό που κρύβεται στο δέντρο». Το tour συνεχίστηκε στην τραπεζαρία και την κουζίνα, όπου ξεχώριζε ένα χριστουγεννιάτικο σπιτάκι, ενώ δεν παρέλειψε να δείξει και τη συνοδεία μουσικής, με τον συνθέτη Philip Cornish να παίζει το κλασικό «Away in a Manger» στο πιάνο της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η μητέρα των τεσσάρων παιδιών, North, 12, Saint, 9, Chicago, 7 και Psalm, 6, έχει καθιερωθεί για τις μαξιμαλιστικές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις της, με προηγούμενα έτη να παρουσιάζει δέντρα με ασημένιες, ροζ και μαύρες αποχρώσεις, ακόμη και θεματικά δωμάτια που θυμίζουν το Βόρειο Πόλο. Φέτος, φαίνεται πως δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη, καθώς κάθε γωνιά του σπιτιού της έχει γεμίσει με φως, λάμψη και την απόλυτη festive αισθητική που χαρακτηρίζει την οικογένεια Kardashian.

Διάβασε επίσης: Αυτά έξυπνα DIY tricks θα κάνουν το σπίτι σου να μυρίζει σαν το πιο γλυκό μπισκοτόσπιτο

Kim Kardashian Christmas διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
