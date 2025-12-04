MadWalk 2025 Mega
Living 04.12.2025

Παγωμένο φεγγάρι: Τι πρέπει να ξέρεις για την τελευταία υπερπανσέληνο  του 2025

feggari_xeimwnas
Η τελευταία υπερπανσέληνος του 2025, η «Ψυχρή Σελήνη», φωτίζει απόψε τον ελληνικό ουρανό με εντυπωσιακή λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Απόψε, ο χειμωνιάτικος ουρανός της Ελλάδας θα ντυθεί με ένα μοναδικό ασημένιο φως, καθώς η τελευταία πανσέληνος του 2025 κάνει την εμφάνισή της. Η λεγόμενη «Ψυχρή Σελήνη» ή «Παγωμένο Φεγγάρι» θα ανατείλει το σούρουπο της 4ης Δεκεμβρίου και, χάρη στη θέση της κοντά στο περίγειο, θα φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο. Οι λάτρεις της αστρονομίας και όσοι απλώς αγαπούν το θέαμα, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μαγευτικό φαινόμενο που δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο, αρκεί ένας καθαρός ουρανός.

Η Ψυχρή Υπερπανσέληνος ξεχωρίζει και για την πορεία της στον ουρανό. Καθώς ο ήλιος διαγράφει το χαμηλότερο τόξο του στον χειμερινό ορίζοντα, η Σελήνη ακολουθεί την αντίστροφη πορεία, ανεβαίνοντας ψηλά και φωτίζοντας ακόμα και τις πιο σκοτεινές νύχτες. Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση στην Ελλάδα είναι λίγο μετά τις 17:00, όταν θα ανατείλει στον ανατολικό ορίζοντα και θα προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες, ειδικά σε περιοχές με θέα προς τη θάλασσα ή υψώματα. Με γυμνό μάτι ή με απλά κιάλια, οι παρατηρητές θα διακρίνουν καθαρά τους κρατήρες και τις «θάλασσες» της σεληνιακής επιφάνειας.

feggari
Pinterest

Διάβασε επίσης: Από στολισμό μέχρι χειμερινές εξορμήσεις: 10 δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις φέτος τα Χριστούγεννα

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου συνοδεύεται από πλούσιες παραδόσεις. Ιθαγενικές φυλές της Βόρειας Αμερικής την αποκαλούσαν «Σελήνη των Δέντρων που Σκάνε από το Κρύο» ή «Φεγγάρι του Παγετού», ενώ στην Ευρώπη ήταν γνωστή ως «Σελήνη πριν το Γιουλ» ή «Σελήνη της Μεγάλης Νύχτας», ονόματα που αντικατοπτρίζουν τον βαθύ χειμερινό σκοτάδι και την αναμονή της επιστροφής του φωτός. Παρά το όνομά της, η πανσέληνος συχνά εμφανίζεται με ζεστές χρυσαφένιες αποχρώσεις, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη γοητεία στις κρύες βραδιές του Δεκεμβρίου.

psixri_panselinos
Pinterest

Όσοι χάσουν την απόψινή της εμφάνιση, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου, όταν η Σελήνη θα παραμείνει οπτικά πλήρης, ανατείλοντας περίπου μία ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα. Με αυτή την Ψυχρή Υπερπανσέληνο, το 2025 κλείνει τον σεληνιακό του κύκλο με τρόπο εντυπωσιακό, ενώ η επόμενη πανσέληνος, η «Σελήνη του Λύκου», θα ανοίξει το 2026 στις 3 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου έτους με 13 πανσέληνους συνολικά.

Διάβασε επίσης: Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δες κι αυτό…

living Πανσέληνος φεγγάρι
