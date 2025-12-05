MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 05.12.2025

Το κόκκινο ρουζ εκτοξεύτηκε στις αναζητήσεις της Google – 5 προϊόντα που αξίζει να αγοράσεις

kokkino_rouz
Το «snow-angel skin» επιστρέφει δυναμικά με κόκκινες αποχρώσεις που χαρίζουν υγεία και λάμψη στην επιδερμίδα κατά τους χειμερινούς μήνες
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και ο χειμώνας καταλαμβάνει τον χώρο γύρω μας, η εμφάνιση της επιδερμίδας αλλάζει δραστικά. Το δέρμα αποκτά ένα χαρακτηριστικό, ζωηρό ρόδινο τόνο, αποτέλεσμα της έκθεσης στο κρύο, που διαφέρει από τη ζεστή, λαμπερή όψη του καλοκαιριού. Η φυσική αυτή χροιά, συχνά εμφανής στα μάγουλα μετά από έναν περίπατο στο χιόνι, χαρίζει στην επιδερμίδα υγιή ζωντάνια και αίσθηση φρεσκάδας.

Αυτό το χρωματικό αποτέλεσμα, γνωστό ως «snow-angel skin», θεωρείται ιδανικό για τη χειμερινή σεζόν και μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη φυσική έκθεση στο κρύο είτε με τη χρήση του κατάλληλου ρουζ. Η ζωντανή, βελούδινη απόχρωση με κόκκινους τόνους προσομοιάζει το φυσικό ρόδινο φινίρισμα του δέρματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και προσφέρει μια άκρως φυσική, φρέσκια όψη που αναδεικνύει την υγεία της επιδερμίδας.

kokkino_rouz
https://www.instagram.com/paumuart/

Διάβασε επίσης: Οι κακές συνήθειες που στερούν λάμψη και υγεία από τα μαλλιά σου

Το κόκκινο ρουζ, συγκεκριμένα, έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα της ομορφιάς. Αν και μπορεί να φαίνεται έντονο στην πρώτη ματιά, στον σωστό τόνο δίνει την αίσθηση φυσικού ροδίσματος, προσδίδοντας ζωντάνια χωρίς να φαίνεται υπερβολικό. Η εφαρμογή του σε μάγουλα και ζυγωματικά μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπο, προσθέτοντας ζεστασιά και φωτεινότητα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη φυσική δομή της επιδερμίδας.

rouz_kokkino
https://www.instagram.com/rileymarrsss/

Για την επερχόμενη χειμερινή σεζόν 2026, η επιλογή του είναι το κλειδί για να πετύχει κανείς την τέλεια «snow-angel» όψη. Η ένταση και η απόχρωση πρέπει να προσαρμόζονται στο φυσικό τόνο του δέρματος, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται απαλό, υγιές και ολοκληρωμένο, ιδανικό για τις βόλτες στο κρύο ή για τις εορταστικές εμφανίσεις που χαρακτηρίζουν τη χειμερινή περίοδο.

5 προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις

MAC Cosmetics

mac_cosmetics

Rare Beauty

rare_beauty

NYX Professional Makeup

nyx_kokkino_rouz

Dust & Cream

dust_n_cream_kokkino_rouz

Seventeen

kokkino_rouz

Διάβασε επίσης: Το απλό trick με το ρουζ για ανασηκωμένα ζυγωματικά που λατρεύουν οι makeup artists

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends ομορφιά ρουζ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Spotify μάς γέρασε όλους! Το Wrapped 2025 αποκάλυψε την πραγματική μας μουσική ηλικία

Το Spotify μάς γέρασε όλους! Το Wrapped 2025 αποκάλυψε την πραγματική μας μουσική ηλικία

05.12.2025
Επόμενο
Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

05.12.2025

Δες επίσης

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τον οίκο Versace μετά από μία μόλις σεζόν
Fashion

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τον οίκο Versace μετά από μία μόλις σεζόν

05.12.2025
Το κόκκινο κρασί με παγωτό βανίλια είναι το γιορτινό food trend του TikTok που κλέβει την παράσταση
Food

Το κόκκινο κρασί με παγωτό βανίλια είναι το γιορτινό food trend του TikTok που κλέβει την παράσταση

05.12.2025
Cloud Dreamer: Έτσι θα φορέσεις το χρώμα που ξεχώρισε η Pantone για το 2026
Fashion

Cloud Dreamer: Έτσι θα φορέσεις το χρώμα που ξεχώρισε η Pantone για το 2026

05.12.2025
Σε ένα φαντασμαγορικό event παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Lenor «Αέρας Φρεσκάδας»
Life

Σε ένα φαντασμαγορικό event παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Lenor «Αέρας Φρεσκάδας»

05.12.2025
Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026
Life

Cloud Dancer: Το λευκό που η Pantone μετατρέπει σε χρώμα της χρονιάς για το 2026

05.12.2025
Οι κακές συνήθειες που στερούν λάμψη και υγεία από τα μαλλιά σου
Beauty

Οι κακές συνήθειες που στερούν λάμψη και υγεία από τα μαλλιά σου

05.12.2025
Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας
Fashion

Millennial Pink: Η παστέλ απόχρωση που ξαναγράφει τον κανόνα της θηλυκότητας

05.12.2025
Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα
Life

Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα

05.12.2025
Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες
Food

Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες

04.12.2025
Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη