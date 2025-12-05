Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

Από την Eurovision μέχρι τη λίστα Forbes «30 Under 30», η Κλαυδία κέρδισε την κορυφή των ελληνικών αναζητήσεων και τις καρδιές των θαυμαστών της

Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, η παραδοσιακή ανασκόπηση της Google μας δίνει την ευκαιρία να δούμε ποιοι και τι συγκίνησαν περισσότερο τους Έλληνες. Το απόλυτο φαβορί της χρονιάς, όπως αποδείχθηκε, ήταν η Κλαυδία. Η 23χρονη τραγουδίστρια δεν πέρασε απαρατήρητη αντίθετα, κατάφερε να μπει στο επίκεντρο της προσοχής, γοητεύοντας κοινό και κριτικούς.

Η φετινή χρονιά της ήταν γεμάτη επιτυχίες. Η 6η θέση στην Eurovision, η ένταξή της στη λίστα του Forbes με τα «30 Under 30», και η συμμετοχή της στην τελετή παράδοσης της φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Καλλιμάρμαρο. Και όλα αυτά, ενώ συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ίδια η Κλαυδία θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της για τη στήριξη μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media: «Λοιπόν, ήμουν το άτομο που αναζητήθηκε περισσότερο στην Google για την Ελλάδα το 2025 και αυτό είναι σουρεάλ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τη φετινή χρονιά. Σας εκτιμώ όλους έναν-έναν ξεχωριστά για όλα όσα μου έχετε επιτρέψει να ζήσω φέτος. Υγεία και επιτυχίες σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κλαυδία δεν ήταν όμως η μόνη που «γκουγκλάραμε» φέτος. Στην τελική δεκάδα των πιο δημοφιλών προσώπων στην Ελλάδα βρέθηκαν επίσης η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Ειρήνη Μουρτζούκου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Λεξ, ο Ivan Greko, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η λίστα αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις, τα ενδιαφέροντα και την περιέργεια των Ελλήνων για πρόσωπα που αφήνουν το στίγμα τους στον χώρο της μουσικής, της τέχνης και της κοινωνικής ζωής. Και αν η Κλαυδία κατάφερε να κερδίσει την κορυφή, το 2025 σίγουρα μας άφησε με πολλές στιγμές που θα θυμόμαστε.

