Σχέσεις 06.12.2025

Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη

Gen Z σχέσεις
Πώς να αναγνωρίσεις ότι σου δίνουν ψίχουλα αντί για πραγματικό ενδιαφέρον
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον κόσμο του ψηφιακού φλερτ, όπου όλα συμβαίνουν με ένα swipe, ένα emoji ή ένα voice note, εμφανίστηκε μια συμπεριφορά που γίνεται ολοένα και πιο συχνή και εξίσου εκνευριστική. Το breadcrumbing είναι η «τέχνη» του να κρατάς κάποιον συναισθηματικά διαθέσιμο… ρίχνοντάς του απλώς ψίχουλα προσοχής.

Λίγα μηνύματα, λίγη επιβεβαίωση, λίγη ελπίδα, όχι όμως ποτέ αρκετή για να χτιστεί μια πραγματική σχέση.

Διάβασε επίσης: Τι είναι το «Hotwifing», το νέο σεξουαλικό trend που ανεβάζει τον πήχη στις σχέσεις

Τι είναι ακριβώς το breadcrumbing;

Συμβαίνει όταν κάποιος σου στέλνει πού και πού ένα μήνυμα, αντιδρά στα stories σου, σου αφήνει υπαινιγμούς για πιθανή συνάντηση, σου δίνει κομπλιμέντα… αλλά ποτέ δεν κάνει μια ουσιαστική κίνηση. Δεν προχωρά, δεν δεσμεύεται, δεν ξεκαθαρίζει. Σου «πετάει ψίχουλα» για να μείνεις εκεί, διαθέσιμη/ος, περιμένοντας. Είναι ένας τρόπος να διατηρεί κανείς την προσοχή και το ενδιαφέρον σου χωρίς να προσφέρει τίποτα πραγματικό.

Γιατί το κάνουν;

Το breadcrumbing ευδοκιμεί στην εποχή των social media. Οι λόγοι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να είναι πολλοί:

  • Γιατί τους αρέσει η αίσθηση ότι «σε έχουν».
  • Γιατί βαριούνται, αλλά θες να νιώθουν ότι έχουν επιλογές.
  • Γιατί δεν ξέρουν τι θέλουν ή δεν θέλουν να το παραδεχτούν.
  • Γιατί διεκδικούν την προσοχή σου χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν.
  • Γιατί θέλουν μια «πίσω πόρτα» ανοιχτή για αργότερα.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για υγιή μορφή επικοινωνίας.

Πώς νιώθεις όταν το ζεις;

  • Το breadcrumbing αφήνει μια μόνιμη αίσθηση ανικανοποίητου.
  • Ελπίδα που ανανεώνεται… και μετά εξαφανίζεται.
  • Ενθουσιασμός που διαρκεί δέκα λεπτά μέχρι να ξαναχαθούν.
  • Ένας συναισθηματικός φαύλος κύκλος που μπορεί να κουράσει, να απογοητεύσει και να μειώσει την αυτοεκτίμησή σου.

Και πώς το αντιμετωπίζεις;

Το κλειδί είναι να δεις τη συμπεριφορά όπως πραγματικά είναι: κάποιος που θέλει την προσοχή σου, αλλά όχι εσένα.

Αν θέλεις μια ουσιαστική σχέση, θα χρειαστεί να θέσεις όρια.

Ρώτα τον εαυτό σου:

  • Αν σταματούσε να μου στέλνει, θα διεκδικούσε πραγματικά;
  • Μου δίνει συνέπεια ή μόνο ερεθίσματα;
  • Μου προσφέρει κάτι ουσιαστικό ή μόνο έναν προσωρινό ενθουσιασμό;
  • Και αν η απάντηση είναι ξεκάθαρη, τότε και η στάση σου πρέπει να γίνει το ίδιο.

Το breadcrumbing μπορεί να είναι αόρατο στην αρχή, αλλά μόλις το αναγνωρίσεις, δεν ξεγελιέσαι ξανά. Και το πιο σημαντικό: σταματάς να δέχεσαι… ψίχουλα όταν αξίζεις ολόκληρο το τραπέζι.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα friend breakups πονάνε περισσότερο από τους ερωτικούς χωρισμούς

Breadcrumbing trend σχέσεις
