«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

Το Κάστρο του Ουίνδσορ έλαμπε από μεγαλοπρέπεια σε μια εμβληματική τελετή όπου η βρετανική βασιλική οικογένεια άνοιξε το επίσημο πρόγραμμά της για να τιμήσει τον Πρόεδρο της Γερμανίας Frank Walter Steinmeier και τη σύζυγό του Elke Budenbender. Η επίσκεψη σηματοδότησε την πρώτη επίσημη κρατική παρουσία Γερμανού Προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από 27 χρόνια και συνοδεύτηκε από ένα λαμπερό δείπνο υπό τη φιλοξενία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Μεταξύ αυτών η Claudia Schiffer με τον σύζυγό της Matthew Vaughn, ο εικονογράφος Axel Scheffler, η κριτής Motsi Mabuse και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Thomas Hitzlsperger. Στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου, η ατμόσφαιρα ήταν επιβλητική, με 158 κεριά να φωτίζουν το τραπέζι και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 6 μέτρων να στολίζει τον χώρο. Στο τραπέζι με τις 152 θέσεις είχαν τοποθετηθεί 329 μαχαίρια, 320 κουτάλια και 760 ποτήρια. Ενώ τα ασημένια διακοσμητικά του Grand Service ήταν γεμάτα φρέσκα άνθη από τους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ, του Μπάκιγχαμ και του Savill Garden.

Μέσα σε αυτήν τη γιορτινή εντύπωση ξεχώρισε η πριγκίπισσα Kate η οποία τράβηξε όλα τα βλέμματα με μια ιδιαίτερη και συγκινητική επιλογή κοσμήματος. Εμφανίστηκε με γαλάζια δημιουργία της Jenny Packham και επέλεξε να φορέσει την τιάρα Oriental Circlet της βασίλισσας Victoria. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο βασιλικό κόσμημα σχεδιασμένο από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο και είναι διακοσμημένο με μοτίβα λωτού και 2600 διαμάντια της Garrard London. Αρχικά το κόσμημα ήταν στολισμένο με οπάλια που αργότερα αντικαταστάθηκαν με ινδικά ρουμπίνια. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Βικτώρια εντάχθηκε στα κειμήλια του Στέμματος και έχει εμφανιστεί ελάχιστες φορές δημόσια. Δίπλα στην πριγκίπισσα Kate ο πρίγκιπας William ο οποίος φορούσε επίσημη ενδυμασία. Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε πράσινη δαντελένια δημιουργία της Fiona Clare και την τιάρα Girls of Great Britain and Ireland.

Το δείπνο περιλάμβανε καπνιστή πέστροφα με καραβίδες και αυγά ορτυκιού, πέρδικα του Ουίνδσορ τυλιγμένη σε σφολιάτα, χειμωνιάτικα λαχανικά και εντυπωσιακό baked Alaska. Το κρασί Breaky Bottom Cuvee Reynolds Stone του 2010 συνοδεύτηκε από το κόκκινο Chateau La Fleur Petrus Pomerol του 1995 καθώς ήταν η χρονιά γάμου του Προέδρου και της συζύγου του. Ακόμη και το κοκτέιλ είχε προετοιμαστεί ειδικά ώστε να παραπέμπει γευστικά στο γλυκό Black Forest.

Ενδιαφέρον προκάλεσε και η διάταξη καθισμάτων. Ο Keir Starmer κάθισε δίπλα στη Claudia Schiffer γεγονός που τον ενθουσίασε. Η βασιλική οικογένεια δεν τοποθέτησε τη διάσημη Γερμανίδα δίπλα στον πρίγκιπα William ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι ως έφηβος είχε αφίσες της Claudia Schiffer, της Christy Turlington και της Naomi Campbell στο δωμάτιό του.

Σε θερμή ομιλία ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στη μακραίωνη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Με χιούμορ σχολίασε τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας λέγοντας: «Ακόμη και οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα κοιτούσαν με δέος καθώς ταξιδεύατε με το πιο άνετο και με τις χαμηλότερες εκπομπές μέσο στον κόσμο, τη βασιλική άμαξα. Μπορεί να έχει μόνο έξι ίππους αλλά πολλές φορές το απλό μέσο είναι και το πιο αποτελεσματικό».

Για το ποδόσφαιρο ανέφερε με χιούμορ: «Υπήρχε πάντα κάποια αλήθεια στη φράση ότι στο ποδόσφαιρο παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». Ο Πρόεδρος Frank Walter Steinmeier απάντησε με εξίσου θερμή ομιλία αναφέροντας: «Ποδόσφαιρο, μπίρα, χιούμορ και όλα όσα μοιάζουν να μας χωρίζουν δείχνουν πως στην πραγματικότητα μοιραζόμαστε τα ίδια πάθη. Η οικογένειά σας έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των σχέσεων και θέλουμε να θέσουμε τη συνεργασία μας σε νέα βάση». Σήμερα, ο Frank Walter Steinmeier και η Elke Budenbender θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ πριν συμμετάσχουν σε επίσημη εκδήλωση αφιερωμένη στην εθελοντική προσφορά.

