Τι θα είχε συμβεί αν το Spotify υπήρχε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90

Μια φανταστική αναδρομή στο πώς η ελληνική pop και λαϊκή σκηνή θα κατακτούσε τα charts με εκτοξεύσεις streams για τραγούδια και καλλιτέχνες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά

Η δεκαετία του ’90 υπήρξε μία από τις πιο εκρηκτικές περιόδους της ελληνικής δισκογραφίας. Ήταν η εποχή των μεγάλων νυχτερινών κέντρων, των προγραμμάτων που ξεκινούσαν στις 23.00 και τελείωναν στις 07.00, των καλλιτεχνών που έβρισκαν το κοινό τους σε μια Ελλάδα οικονομικά άνετη και μουσικά δεκτική σε οτιδήποτε ισορροπούσε ανάμεσα στο λαϊκό, το pop και το dance. Αν το Spotify υπήρχε τότε, η ιστορία των ελληνικών charts θα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η Άννα Βίσση με το «Τραύμα» θα ανταγωνιζόταν ισότιμα τη Madonna στα εγχώρια streams. Το άλμπουμ της, ένα από τα εμπορικότερα της δεκαετίας, θα γινόταν streaming phenomenon, με το ομότιτλο κομμάτι αλλά και τα υπόλοιπα singles να κυριαρχούν στις ελληνικές playlists.

Αν το Spotify λειτουργούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90, ένας από τους δημιουργούς που θα κυριαρχούσαν αδιαμφισβήτητα στα ψηφιακά charts θα ήταν ο Νίκος Καρβέλας. Με μια δισκογραφική υπογραφή που άγγιξε όλες σχεδόν τις πτυχές της ελληνικής ποπ και ροκ, ο Νίκος Καρβέλας θα κατείχε τότε θέση ανάλογη με εκείνη του Prince στην παγκόσμια αγορά. Όπως ο Αμερικανός καλλιτέχνης, έτσι και ο Νίκος Καρβέλας συνδύαζε αδιαπραγμάτευτη δημιουργική αυτονομία με μια ιδιοσυγκρασιακή μουσική γραφή που ξεπερνούσε τα στεγανά των ειδών.

Το album «Τραύμα» της Άννας Βίσση θα βρισκόταν για μήνες στην κορυφή των streams, ενώ τα τραγούδια που υπέγραψε για άλλους ερμηνευτές, όπως το «Μπαμ και κάτω» του Λάμπη Λιβιεράτου, θα γίνονταν viral πολύ πριν υπάρξει ο όρος. Και φυσικά, αν οι «Δαίμονες» είχαν ψηφιακή ζωή εκείνη την περίοδο, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα κατέγραφαν streaming επιδόσεις συγκρίσιμες με τα σύγχρονα revival φαινόμενα του Broadway.

Η ροκ όπερα, όπως αποκαλούσαν εκείνη την εποχή τους «Δαιμονες», με την υπερβολή, την ποπ θεατρικότητα και τον αναγνωρίσιμο ήχο τους, θα είχαν μετατραπεί σε ψηφιακό φαινόμενο, όπως συνέβη διεθνώς με παραγωγές τύπου «The Rocky Horror Show». Με βάση τα δεδομένα της εποχής αλλά και τις σημερινές συνήθειες ακρόασης, ο Νίκος Καρβέλας θα είχε καθιερωθεί ως ένας δημιουργός με streaming επιρροή σε κλίμακα που η ελληνική μουσική βιομηχανία δεν είχε ξαναδεί.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία Βόσσου με την «Άνοιξη» θα κατέγραφε εποχιακά ρεκόρ. Κάθε Μάρτιο, το τραγούδι θα ανέβαινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στα charts, μετατρέποντας την είσοδο της άνοιξης σε ψηφιακό event, όπως συμβαίνει σήμερα με διεθνή εποχιακά anthems.

Ο Σάκης Ρουβάς, την εποχή του «Μην αντιστέκεσαι», θα λειτουργούσε στα ελληνικά δεδομένα όπως ο Ricky Martin στα διεθνή. Κυρίαρχος στην εικόνα, στο fan engagement και στη live παρουσία, ο Σάκης Ρουβάς θα είχε σπάσει τα ρεκόρ των ελληνικών streams. Το «Μην αντιστέκεσαι» πιθανότατα θα ήταν το πρώτο ελληνικό τραγούδι που θα έμπαινε σε διεθνή editorial playlists, χάρη στην pop δυναμική του αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Σάκης Ρουβάς καθόρισε την έννοια του σύγχρονου pop idol στα ’90s.

Η Έφη Σαρρή, με το «Στα κρεβάτια τα ξένα», θα είχε ξεκάθαρα viral momentum. Η σημερινή αισθητική των memes θα είχε απογειώσει το τραγούδι σε δεύτερη ζωή, όπως συνέβη χρόνια αργότερα στο YouTube και στο TikTok. Το ίδιο ισχύει και για τα «Ήρθες Πάλι (Ο Δολοφόνος)» των Κακών Κοριτσιών, μια επιτυχία που θα έβρισκε άνετα τη θέση της σε pop playlists, προσελκύοντας χιλιάδες αναπαραγωγές.

Η Δέσποινα Βανδή με τον «Περιττό» και η Άντζελα Δημητρίου με τις «Μαργαρίτες» θα κυριαρχούσαν στο λαϊκό σκέλος του streaming, καθώς τα τραγούδια τους είχαν τη σφραγίδα του Φοίβου, του σημαντικότερου εμπορικού παραγωγού της δεκαετίας.

Σήμερα, κομμάτια σαν κι αυτά θα γίνονταν staples των playlists «Greek Throwbacks», διατηρώντας τεράστια διείσδυση σε νεότερους ακροατές.

Στον αντίποδα, οι πιο pop παραγωγές της εποχής θα γνώριζαν αναπάντεχη άνθηση. Η Μαντώ με το «Στοιχηματίζω» και η Αλέξια με το «Ορκίσου» θα διέπρεπαν σε playlists τύπου «Greek 90s Pop Essentials».

Ο Στέφανος Κορκολής με το «Και βγάλε το κραγιόν σου» θα απολάμβανε συνεχή ραδιοφωνική και ψηφιακή παρουσία. Κομμάτια όπως το «Καμπριολέ» του Γιάννη Βασιλείου, το «Τώρα μου μιλάει» της Στέλλας Γεωργιάδου, το «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει» της Ελίνας Κωνσταντοπούλου ή το «Ένα Ένα» της Σαμπρίνας θα γνώριζαν σίγουρα αναβίωση κάθε καλοκαίρι. Η αισθητική των 90’s, τα dance beats, ο ερωτισμός και η υπερβολή που χαρακτήριζαν αυτές τις κυκλοφορίες ταιριάζουν απόλυτα με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι χρήστες των streaming πλατφορμών.

Αντίστοιχα, ο Γιώργος Λεμπέσης με την «Εξάρτηση» θα είχε εξελιχθεί σε chart leader στη λαϊκο-pop κατηγορία, ενώ η Λίτσα Γιαγκούση με την «Απιστία» θα είχε αναδειχθεί σε queen του guilty pleasure streaming, όπως σήμερα τραγούδια του 90’s επανέρχονται λόγω TikTok culture.

Τέλος, η Βίκυ Χαρίτου με τις «Νύχτες στη Μύκονο» θα κυριαρχούσε στις καλοκαιρινές playlists, αποτελώντας το απόλυτο seasonal anthem της εποχής.

Ελληνικό ροκ

Η δεκαετία του ’90 υπήρξε περίοδος αναγέννησης για το ελληνικό ροκ, το οποίο κατάφερε να αποκτήσει μαζικό ακροατήριο χωρίς να προδώσει τον εναλλακτικό χαρακτήρα του. Συγκροτήματα όπως τα Ξύλινα Σπαθιά διαμόρφωσαν μια νέα αισθητική, πιο εσωστρεφή και ποιητική, με τραγούδια όπως το «Λιωμένο Παγωτό» του Παύλου Παυλίδη να εξελίσσονται σε γενεαλογικά σημεία αναφοράς και να εκφράζουν ένα νεανικό υπαρξιακό άγχος που σήμερα θα σάρωνε στα streaming charts.

Παράλληλα, οι Τρύπες καθιερώθηκαν ως η επιδραστικότερη ροκ μπάντα της εποχής, με ωμή ενέργεια, εκρηκτικούς στίχους και μια σκηνική παρουσία που θα γινόταν viral σε κάθε live τους αν υπήρχε το ψηφιακό περιβάλλον του σήμερα. Το υπόγειο ρεύμα συνέχιζε να διογκώνεται, με μικρούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να γίνονται φυτώρια νέων σχημάτων, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα που δεν είχε ανάγκη από τηλεοπτικό χρόνο για να υπάρξει, αλλά τροφοδοτούνταν από στόμα σε στόμα και από τις κασέτες που αντάλλασσαν οι φοιτητές.

Αν τότε υπήρχε Spotify, οι curated λίστες με ελληνικό ροκ θα εκτινάσσονταν κάθε εβδομάδα, με τα streams να αντικατοπτρίζουν αυτό που συνέβαινε ζωντανά στις μουσικές σκηνές. Η δεκαετία του ’90 δημιούργησε την πιο αυθεντική ταυτότητα του ελληνικού ροκ και πολλά από τα τραγούδια της εποχής θα βρίσκονταν, χωρίς αμφιβολία, στα κορυφαία viral tracks της πλατφόρμας.

Τέλος, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου υπήρξε μια από τις σταθερές και πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής ροκ σκηνής, ένας καλλιτέχνης που κατόρθωσε να γεφυρώσει τον κοινωνικό προβληματισμό με την εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τη δεκαετία του ’90 συνέχισε ακάθεκτος μια ήδη πολυετή πορεία, γεμίζοντας στάδια και συναυλιακούς χώρους με μια ενέργεια που ελάχιστοι Έλληνες ερμηνευτές θα μπορούσαν να αναπαράγουν. Με τραγούδια που μιλούν για την ελευθερία, τη διαμαρτυρία και τον ατομικό αγώνα, ενσάρκωσε όσο λίγοι το πνεύμα της αντίστασης. Η φωνή του, ανεξάντλητη και πάντα αιχμηρή, έγινε σημείο αναφοράς για γενιές ακροατών που αναζητούσαν έναν καλλιτέχνη ικανό να μετατρέψει το προσωπικό πάθος σε συλλογική έκρηξη.

Η δεκαετία του ’90, αν είχε μετρηθεί ψηφιακά, θα έδειχνε έναν μουσικό χάρτη όπου το λαϊκό, το pop και το alternative συνυπήρχαν χωρίς σύνορα, ακριβώς όπως στις νυχτερινές πίστες και στα CD players της εποχής. Το Spotify θα είχε καταγράψει με ακρίβεια την ένταση και την ποικιλία μιας δεκαετίας που σήμερα αποτελεί guilty pleasure, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

Η μουσική των ’90s δεν υπήρξε μόνο εμπορική ή υπερβολική. Υπήρξε η τελευταία δεκαετία όπου η βιομηχανία λειτουργούσε στο μέγιστο της φυσικής της μορφής. Αν το streaming είχε υπάρξει τότε, δεν θα είχε αλλάξει απλώς τα charts. Θα είχε αποκαλύψει, με αριθμούς και στοιχεία, πόσο βαθιά χαραγμένη έμεινε αυτή η εποχή στη συλλογική μνήμη.

