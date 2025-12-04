Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος

To Spotify Wrapped 2025, είναι επιτέλους διαθέσιμο και τo content σε Instagram και TikTok έχει πάρει «φωτιά» από τους χρήστες που μόλις έλαβαν τις δικές τους μουσικές ανασκοπήσεις για τη χρονιά που σιγά-σιγά φεύγει. Φέτος, τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν με τον πιο fun και ιδιαίτερο τρόπο, αφού τα παιχνιδιάρικα γραφικά και τα προσωποποιημένα tests έκαναν την όλη διαδιασία πιο ξεχωριστή.
Και μπορεί διεθνώς ο Bad Bunny να αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», όμως στην Ελλάδα τα δεδομένα διαφέρουν. Η λίστα με τα κορυφαία τραγούδια της χρονιάς δείχνει σαφώς μια έντονη προτίμηση στη trap και rap σκηνή. Καλλιτέχνες όπως οι Toquel, Sicario και Bloody Hawk δεν περιορίστηκαν σε ένα μόνο hit, αλλά κατάφεραν να έχουν πολλαπλά τραγούδια τους να βρίσκουν θέση στη λίστα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην εγχώρια μουσική σκηνή.
10 Κορυφαία Κομμάτια Ελλάδα 2025
- Φωτιά – Sicario, Beyond
- Έμμονη ιδέα – Ivan Greko, Sicario, Oge
- Koukla – Sicario, Beyond
- Ilegal – Toquel, Fly Lo, Beyond
- Autos – Sicario, Beyond
- Griselda – Rack, Sin Laurent, Vido
- Για εσένα – Saske, Grandbois, Th Mark
- Dolce Gabbana – Toquel, Fly Lo, Beyond
- Προβλήματα – Apon
- Μου ζητάς – Toquel, Fly Lo, Beyond
