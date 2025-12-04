Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει

Η ταυτόχρονη ενασχόληση του με 2 σημαντικά project υπογραμμίζει την πλήρη εμπιστοσύνη που του δείχνουν τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Γιώργος Λιανός ετοιμάζεται για ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο, όμως η παρουσία του στον ΣΚΑΪ θα είναι διπλή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» του καναλιού.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής θα αναλάβει τόσο τον νέο κύκλο του Survivor, όσο και το τηλεπαιχνίδι The Floor, το οποίο επιστρέφει στις οθόνες μέσα στο νέο έτος. Όπως αποκάλυψε ο Μαρίνος Βυθούλκας στο Buongiorno, ο Γιώργος Λιανός δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει ξανά στην Ολλανδία για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του The Floor, αφού αυτά έχουν ολοκληρωθεί.

Η ταυτόχρονη ενασχόληση του Γιώργου Λιανού με δύο σημαντικά project υπογραμμίζει την πλήρη εμπιστοσύνη που του δείχνουν τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya. Η εκτίμηση του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί προς τον παρουσιαστή είναι γνωστή και έχει εκφραστεί δημόσια αρκετές φορές.

Η επανεμφάνιση του Λιανού στο Survivor και στο The Floor σηματοδοτεί μια νέα δυναμική για το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το 2026. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει έναν παρουσιαστή με εμπειρία, γοητεία και αμεσότητα, ενώ μένει να φανεί αν η διπλή του παρουσία θα συνοδευτεί και από υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.





