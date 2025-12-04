MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 04.12.2025

Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει

Η ταυτόχρονη ενασχόληση του με 2 σημαντικά project υπογραμμίζει την πλήρη εμπιστοσύνη που του δείχνουν τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Γιώργος Λιανός ετοιμάζεται για ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο, όμως η παρουσία του στον ΣΚΑΪ θα είναι διπλή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» του καναλιού.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής θα αναλάβει τόσο τον νέο κύκλο του Survivor, όσο και το τηλεπαιχνίδι The Floor, το οποίο επιστρέφει στις οθόνες μέσα στο νέο έτος. Όπως αποκάλυψε ο Μαρίνος Βυθούλκας στο Buongiorno, ο Γιώργος Λιανός δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει ξανά στην Ολλανδία για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του The Floor, αφού αυτά έχουν ολοκληρωθεί.

Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Διάβασε επίσης: GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

Η ταυτόχρονη ενασχόληση του Γιώργου Λιανού με δύο σημαντικά project υπογραμμίζει την πλήρη εμπιστοσύνη που του δείχνουν τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya. Η εκτίμηση του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί προς τον παρουσιαστή είναι γνωστή και έχει εκφραστεί δημόσια αρκετές φορές.

Η επανεμφάνιση του Λιανού στο Survivor και στο The Floor σηματοδοτεί μια νέα δυναμική για το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το 2026. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει έναν παρουσιαστή με εμπειρία, γοητεία και αμεσότητα, ενώ μένει να φανεί αν η διπλή του παρουσία θα συνοδευτεί και από υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.


Διάβασε επίσης: Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Survivor The Floor ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

04.12.2025
Επόμενο
ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

04.12.2025

Δες επίσης

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects
TV

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

04.12.2025
ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
City Guide

ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

04.12.2025
Παρά Πέντε: Η ανακοίνωση του Mega για όσα θα δούμε στο reunion – Νέες σκηνές και περιπέτειες
TV

Παρά Πέντε: Η ανακοίνωση του Mega για όσα θα δούμε στο reunion – Νέες σκηνές και περιπέτειες

04.12.2025
GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα
TV

GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

04.12.2025
Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat
TV

Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

04.12.2025
Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»
TV

Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

03.12.2025
ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης
TV

ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

03.12.2025
Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»
Corporate News

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

03.12.2025
Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται
TV

Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες