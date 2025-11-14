Η Madonna κάνει comeback στη δισκογραφία εγκαινιάζοντας νέα εποχή με νέο look

Η Madonna φωτογραφήθηκε με διάφανο ροζ φόρεμα και ανακοίνωσε την επιστροφή της στη Warner Records και την προετοιμασία του νέου της album

Η Madonna μπαίνει ξανά δυναμικά στη μουσική σκηνή, εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική περίοδο που συνδυάζει αναφορές στο εμβληματικό παρελθόν της με φρέσκια καλλιτεχνική διάθεση. Η θρυλική καλλιτέχνιδα δημοσίευσε μέσω Instagram μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται με διάφανο ροζ φόρεμα και δαντελωτά γάντια, μια αισθητική που θυμίζει έντονα την εμφάνισή της από την εποχή του album «Like a Virgin» του 1984.

Στη λεζάντα των αναρτήσεών της γνωστοποίησε πως προχωρά σε νέα συνεργασία με τη Warner Records, την εταιρεία όπου ξεκίνησε η καριέρα της και με την οποία συνδέθηκε μέχρι το άλμπουμ «Hard Candy» του 2008. Η επιστροφή της στη Warner θεωρείται κομβική για την επόμενη καλλιτεχνική της φάση, ενώ η ίδια επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ, το πρώτο της από το 2019.

Το νέο αυτό project, όπως ανέφερε η Madonna, θα αποτελεί θεματική συνέχεια του δίσκου «Confessions on a Dance Floor» του 2005, ενός από τα πλέον επιδραστικά άλμπουμ της πορείας της. Η ίδια υποσχέθηκε στους θαυμαστές της ότι η νέα δουλειά της θα παραμείνει πιστή στη φιλοσοφία που χαρακτήρισε ολόκληρη την καριέρα της: «να κάνει το απροσδόκητο και να προκαλεί μερικές απαραίτητες συζητήσεις».

Η Madonna διατηρεί ενεργή παρουσία στη δημόσια σφαίρα, με κάθε εμφάνισή της να τραβά το ενδιαφέρον. Πρόσφατα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Τοσκάνη, φιλοξενούμενη στο ιστορικό σπίτι του Sting και της Trudie Styler, όπου οργάνωσε μια πολυτελή βραδιά για φίλους και συγγενείς. Σύμφωνα με πηγή του περιβάλλοντός της, «όλοι βρέθηκαν κοντά της για να τη στηρίξουν και πέρασε ένα από τα πιο όμορφα γενέθλιά της».

Αυτό που επιβεβαιώνεται, πάντως, είναι ότι η Madonna εξακολουθεί να καθορίζει τους κανόνες στην pop μουσική, παραμένοντας δυναμική, τολμηρή και πάντα έτοιμη να επανεφεύρει τον εαυτό της. Με νέο άλμπουμ στα σκαριά και ανανεωμένη συνεργασία με τη Warner Records, η «Βασίλισσα της Pop» φαίνεται έτοιμη να ανοίξει ακόμη ένα κεφάλαιο που θα συζητηθεί πολύ.

