TV 14.11.2025

Μια Νύχτα Μόνο: Η ώρα των μεγάλων αποκαλύψεων έρχεται στα επόμενα επεισόδια

Μια νύχτα μόνο
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ώρα των μεγάλων αποκαλύψεων έφτασε. Αλήθειες που σοκάρουν και συναισθήματα που έμεναν κρυφά, βγαίνουν στην επιφάνεια και προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις ζωές των ηρώων. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Ο Οδυσσέας μαθαίνει ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και βασανίζεται από ενοχές. Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Οδυσσέας και Σταύρος τη διεκδικούν, καθένας με τον τρόπο του. Ο Νταγιάννος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την πρώην νύφη του ως «δούρειο ίππο» για να «μπει» στην ERGAN.

Μια νύχτα μόνο

Διάβασε επίσης: Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 16 με Τρίτη 18 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 9 (Κυριακή 16/11)

Ο Οδυσσέας μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση που της έκανε. Βασανίζεται από ενοχές. Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωϊκά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή. Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή. Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί. Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή για το πού βρήκε τα χρήματα για τη μεταμόσχευση. Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.

Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 10 (Δευτέρα 17/11)

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους. Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος. Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία. Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης. Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

Μια νύχτα μόνο

Επεισόδιο 11 (Τρίτη 18/11)

Ο Σταύρος προσπαθεί να κατανοήσει την αντίδραση του Οδυσσέα σε σχέση με την επιταγή. Ο Χάρης πηγαίνει στο ραντεβού με τον Νταγιάννο, απορημένος για ποιο λόγο επεδίωξε αυτή τη συνάντηση. Ο Νταγιάννος προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για την Αρετή και ξαφνιάζεται, όταν μαθαίνει πως εκείνη εργάζεται στην ERGAN! Συνειδητοποιεί πως η Αρετή μπορεί να γίνει ο δούρειος ίππος, για να μπει στην εταιρεία. Ο Οδυσσέας, σε μια κατάθεση ψυχής, εξομολογείται στην Μαργαρίτα όλα όσα νιώθει για την Αρετή, ενώ την πολλά υποσχόμενη βραδιά της Ελένης στο σκάφος του Σταύρου χαλάει η ξαφνική εμφάνιση του Πωλ. Η Κατερίνη «στριμώχνει» τον Οδυσσέα, λέγοντάς του πως γνωρίζει, ότι το μήλον της έριδος ανάμεσα σε αυτόν και τον Σταύρο είναι η Αρετή, ενώ η Μαρίκα ακούει με καχυποψία την απόφαση του Νταγιάννου, να κάνει δωρεά ένα διαμέρισμα στον Πετράκη. Η Αρετή μαθαίνει για ένα οικογενειακό σκάνδαλο της οικογένειας Χαριτάκη από το παρελθόν και πόσο πληγώθηκε ο Οδυσσέας, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια του, για μια γυναίκα που τον εκμεταλλεύτηκε.

Μια νύχτα μόνο

Διάβασε επίσης: Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια Μια νύχτα μόνο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Madonna κάνει comeback στη δισκογραφία εγκαινιάζοντας νέα εποχή με νέο look

Η Madonna κάνει comeback στη δισκογραφία εγκαινιάζοντας νέα εποχή με νέο look

14.11.2025
Επόμενο
Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή

Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή

14.11.2025

Δες επίσης

Ο Δικαστής: Τα πάνω κάτω στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1
TV

Ο Δικαστής: Τα πάνω κάτω στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του ΑΝΤ1

14.11.2025
Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

14.11.2025
Ελένη Τσολάκη: Τι συνέβη και αποχώρησε ξαφνικά η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της
TV

Ελένη Τσολάκη: Τι συνέβη και αποχώρησε ξαφνικά η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της

14.11.2025
Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο
TV

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο

13.11.2025
Μετά το The Bachelor, ο Παναγιώτης Βασιλάκος επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο ριάλιτι
TV

Μετά το The Bachelor, ο Παναγιώτης Βασιλάκος επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο ριάλιτι

12.11.2025
Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση
TV

Παρά Πέντε: Θα εμφανιστεί η Ζέτα Μακρυπούλια στο reunion; Το βίντεο με την απάντηση

12.11.2025
Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα ξεκινούν τη δική τους εκπομπή στο OPEN
TV

Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα ξεκινούν τη δική τους εκπομπή στο OPEN

12.11.2025
Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube
TV

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

12.11.2025
Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM
TV

Η οριστική απόφαση του STAR για το GNTM

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος