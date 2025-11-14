Μια Νύχτα Μόνο: Η ώρα των μεγάλων αποκαλύψεων έρχεται στα επόμενα επεισόδια

Η ώρα των μεγάλων αποκαλύψεων έφτασε. Αλήθειες που σοκάρουν και συναισθήματα που έμεναν κρυφά, βγαίνουν στην επιφάνεια και προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις ζωές των ηρώων. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Ο Οδυσσέας μαθαίνει ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και βασανίζεται από ενοχές. Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Οδυσσέας και Σταύρος τη διεκδικούν, καθένας με τον τρόπο του. Ο Νταγιάννος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την πρώην νύφη του ως «δούρειο ίππο» για να «μπει» στην ERGAN.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 16 με Τρίτη 18 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 9 (Κυριακή 16/11)

Ο Οδυσσέας μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση που της έκανε. Βασανίζεται από ενοχές. Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωϊκά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή. Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή. Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί. Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή για το πού βρήκε τα χρήματα για τη μεταμόσχευση. Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.

Επεισόδιο 10 (Δευτέρα 17/11)

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους. Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος. Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία. Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης. Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

Επεισόδιο 11 (Τρίτη 18/11)

Ο Σταύρος προσπαθεί να κατανοήσει την αντίδραση του Οδυσσέα σε σχέση με την επιταγή. Ο Χάρης πηγαίνει στο ραντεβού με τον Νταγιάννο, απορημένος για ποιο λόγο επεδίωξε αυτή τη συνάντηση. Ο Νταγιάννος προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για την Αρετή και ξαφνιάζεται, όταν μαθαίνει πως εκείνη εργάζεται στην ERGAN! Συνειδητοποιεί πως η Αρετή μπορεί να γίνει ο δούρειος ίππος, για να μπει στην εταιρεία. Ο Οδυσσέας, σε μια κατάθεση ψυχής, εξομολογείται στην Μαργαρίτα όλα όσα νιώθει για την Αρετή, ενώ την πολλά υποσχόμενη βραδιά της Ελένης στο σκάφος του Σταύρου χαλάει η ξαφνική εμφάνιση του Πωλ. Η Κατερίνη «στριμώχνει» τον Οδυσσέα, λέγοντάς του πως γνωρίζει, ότι το μήλον της έριδος ανάμεσα σε αυτόν και τον Σταύρο είναι η Αρετή, ενώ η Μαρίκα ακούει με καχυποψία την απόφαση του Νταγιάννου, να κάνει δωρεά ένα διαμέρισμα στον Πετράκη. Η Αρετή μαθαίνει για ένα οικογενειακό σκάνδαλο της οικογένειας Χαριτάκη από το παρελθόν και πόσο πληγώθηκε ο Οδυσσέας, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια του, για μια γυναίκα που τον εκμεταλλεύτηκε.

