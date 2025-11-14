Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Hilaria Baldwin μιλά για τις προκλήσεις ενός γάμου με διαφορά ηλικίας 26 ετών και για την ανάγκη τους να ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια

Η Hilaria Baldwin ανοίγει δημόσια ένα κεφάλαιο που, όπως παραδέχεται, δεν είναι πάντα εύκολο: πώς η ίδια και ο Alec Baldwin δουλεύουν συστηματικά, ακόμη και με τη βοήθεια ειδικού, για να διαχειριστούν τη μεγάλη ηλικιακή τους διαφορά. Η 41χρονη yoga instructor μίλησε στο podcast «Uncut and Uncensored» της Caroline Stanbury, εξηγώντας πως μερικές από τις προκλήσεις του γάμου τους συνδέονται άμεσα με το χάσμα των 26 χρόνων που τους χωρίζει. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύω ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση. Υπάρχουν στιγμές που τον κοιτάζω και λέω “έχει 26 χρόνια παραπάνω εμπειρία από εμένα”. Κάποιες φορές αυτό λειτουργεί υπέρ μας και άλλες φορές σημαίνει ότι χρειάζεται λίγη θεραπεία».

Ο Alec Baldwin, σήμερα 67 ετών, και η Hilaria Baldwin είναι παντρεμένοι από το 2012 και έχουν αποκτήσει μαζί επτά παιδιά. Η ζωή τους, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ποτέ ανεπιτήδευτη ή απλή. Έχουν αντιμετωπίσει προσωπικές δοκιμασίες, όπως δύο αποβολές, αλλά και δημόσιες κρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο θάνατος της Halyna Hutchins στο set της ταινίας «Rust» το 2021, που στιγμάτισε τον ηθοποιό.

Στη διάρκεια της συζήτησης, η Hilaria Baldwin αναφέρθηκε και στην επιθυμία του Alec Baldwin να γίνει ξανά πατέρας, και στη σχέση του με την 30χρονη κόρη τους, Ireland Baldwin. Όπως είπε: «Νομίζω ότι θέλει μια ευκαιρία να το κάνει διαφορετικά, να κάνει άλλες επιλογές». Παρότι τονίζει πως η απόφασή τους να δημιουργήσουν μια μεγάλη οικογένεια ήταν «πολύ καλά μελετημένη», αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μέρες δύσκολες, όπου η βοήθεια ενός ειδικού μοιάζει αναγκαία.

