ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Το θέμα της συνέντευξης Τύπου η παρουσίαση του ΔΕΗ Xmas West Park, και θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (Αίθουσα Κιβωτού των Σπόρων – είσοδος από την οδό Σπύρου Μουστακλή).

Πρόκειται για το νέο εορταστικό τοπόσημο της Περιφέρειας Αττικής, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου του Λεκανοπεδίου, που θα παραμείνει ανοικτό από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026, με φωτεινές εγκαταστάσεις, απολαυστικές εκδηλώσεις και παραδοσιακή ατμόσφαιρα, από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Γιατί… «Δυτικά φωτίζουν οι γιορτές αλλιώς!»