MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 05.12.2025

Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral

Rita Wilson
Η Rita Wilson έχασε το πορτοφόλι της, την πιστωτική κάρτα, το δίπλωμα οδήγησής της και μετρητά και στράφηκε στον Άγιο Φανούριο για να τα βρει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν να συνδέουν την καθημερινότητα με μια αδιόρατη πνευματική ισορροπία και αυτή της Rita Wilson είναι μια από εκείνες που ξαφνιάζουν ευχάριστα με την απλότητά τους. Μια απώλεια έγινε η αφορμή για μια ιδιαίτερη στιγμή πίστης και για μια πράξη που τη γέμισε ενθουσιασμό. Η Rita Wilson έφτιαξε φανουρόπιτα θέλοντας να βρει αντικείμενα που είχε χάσει. Η ηθοποιός, και σύζυγος του Tom Hanks, μεγάλωσε μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση και αποκάλυψε σε ανάρτηση στο Instagram ότι δεν είχε νιώσει ποτέ πριν την ανάγκη να στραφεί στον Άγιο Φανούριο.

www.instagram.com/ritawilson

Διάβασε επίσης:  Το μυστικό για αφράτη φανουρόπιτα που μοσχοβολά όπως την έφτιαχνε η γιαγιά

Όταν όμως έχασε το πορτοφόλι της, την πιστωτική της κάρτα, το δίπλωμα οδήγησης και μετρητά αποφάσισε να προσευχηθεί στον Άγιο Φανούριο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε το αποτέλεσμα ήταν να βρει τα χαμένα αντικείμενα μέσα σε δύο μέρες και μάλιστα μοιράστηκε φωτογραφίες από τη φανουρόπιτα που έφτιαξε για να δείξει την ευγνωμοσύνη της.

«Λοιπόν. Έχασα το πορτοφόλι μου. Πιστωτική κάρτα. Μετρητά. Δίπλωμα οδήγησης. Στην Ελληνορθόδοξη πίστη υπάρχει ένας άγιος στον οποίο προσεύχεσαι όταν χάνεις πράγματα. Ο Άγιος Φανούριος. Σε βοηθά να βρεις χαμένα πράγματα, υλικά ή πνευματικά. Δεν είχα προσευχηθεί ποτέ σε εκείνον, αλλά το έκανα. Μέσα σε δύο μέρες βρήκα το πορτοφόλι μου, αφού είχα ψάξει παντού. Δεν ήταν σε μέρος που είχα ξανακοιτάξει, αλλά κάτι με ώθησε να κοιτάξω σε ένα άλλο σημείο – και εκεί ήταν. Όταν προσευχήθηκα, ήμουν σίγουρη ότι θα με βοηθούσε να τα βρω. Ήμουν ενθουσιασμένη» έγραψε.

Συμπλήρωσε επίσης τη σκέψη της σχετικά με τη δύναμη της πίστης αναφέροντας τα εξής: «Η δύναμη της πίστης είναι, ε, δυνατή. Όταν έχεις προσευχηθεί σε εκείνον, μπορείς να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου ψήνοντας μια ”φανουρόπιτα”. Την έφτιαξα, χρησιμοποιώντας μια συνταγή μιας αγαπημένης φίλης. Ιδού η πρώτη μου φανουρόπιτα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Έχετε εσείς καμία ασυνήθιστη ιστορία εύρεσης χαμένων αντικειμένων;» έγραψε.

Διάβασε επίσης: Αυτή η συνταγή για σοκολατάκια με πραλίνα μελομακάρονο θα σε κάνει να «λιώνεις» σε κάθε μπουκιά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram rita wilson φανουρόπιτα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

05.12.2025
Επόμενο
Τέλος από τον ΑΝΤ1 το Κωνσταντίνου και Ελένης ύστερα από 27 χρόνια

Τέλος από τον ΑΝΤ1 το Κωνσταντίνου και Ελένης ύστερα από 27 χρόνια

05.12.2025

Δες επίσης

Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων
Celeb News

Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων

05.12.2025
Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
Celeb News

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

05.12.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

05.12.2025
«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια
Celeb News

«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

05.12.2025
Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης
Celeb News

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

04.12.2025
Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία
Celeb News

Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

04.12.2025
Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία
Celeb News

Αντώνης Καρυστινός μιλά για τη ζωή στο εξωτερικό και τη νέα αρχή στην Αγγλία

04.12.2025
Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ορέστης Χαλκιάς: «Μαμά δεν θα χαρακτηρίσω ποτέ την Έλενα Χριστοπούλου»
Celeb News

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Ορέστης Χαλκιάς: «Μαμά δεν θα χαρακτηρίσω ποτέ την Έλενα Χριστοπούλου»

04.12.2025
Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία
Celeb News

Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη