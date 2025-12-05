Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral

Η Rita Wilson έχασε το πορτοφόλι της, την πιστωτική κάρτα, το δίπλωμα οδήγησής της και μετρητά και στράφηκε στον Άγιο Φανούριο για να τα βρει

Υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν να συνδέουν την καθημερινότητα με μια αδιόρατη πνευματική ισορροπία και αυτή της Rita Wilson είναι μια από εκείνες που ξαφνιάζουν ευχάριστα με την απλότητά τους. Μια απώλεια έγινε η αφορμή για μια ιδιαίτερη στιγμή πίστης και για μια πράξη που τη γέμισε ενθουσιασμό. Η Rita Wilson έφτιαξε φανουρόπιτα θέλοντας να βρει αντικείμενα που είχε χάσει. Η ηθοποιός, και σύζυγος του Tom Hanks, μεγάλωσε μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση και αποκάλυψε σε ανάρτηση στο Instagram ότι δεν είχε νιώσει ποτέ πριν την ανάγκη να στραφεί στον Άγιο Φανούριο.

Όταν όμως έχασε το πορτοφόλι της, την πιστωτική της κάρτα, το δίπλωμα οδήγησης και μετρητά αποφάσισε να προσευχηθεί στον Άγιο Φανούριο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε το αποτέλεσμα ήταν να βρει τα χαμένα αντικείμενα μέσα σε δύο μέρες και μάλιστα μοιράστηκε φωτογραφίες από τη φανουρόπιτα που έφτιαξε για να δείξει την ευγνωμοσύνη της.

«Λοιπόν. Έχασα το πορτοφόλι μου. Πιστωτική κάρτα. Μετρητά. Δίπλωμα οδήγησης. Στην Ελληνορθόδοξη πίστη υπάρχει ένας άγιος στον οποίο προσεύχεσαι όταν χάνεις πράγματα. Ο Άγιος Φανούριος. Σε βοηθά να βρεις χαμένα πράγματα, υλικά ή πνευματικά. Δεν είχα προσευχηθεί ποτέ σε εκείνον, αλλά το έκανα. Μέσα σε δύο μέρες βρήκα το πορτοφόλι μου, αφού είχα ψάξει παντού. Δεν ήταν σε μέρος που είχα ξανακοιτάξει, αλλά κάτι με ώθησε να κοιτάξω σε ένα άλλο σημείο – και εκεί ήταν. Όταν προσευχήθηκα, ήμουν σίγουρη ότι θα με βοηθούσε να τα βρω. Ήμουν ενθουσιασμένη» έγραψε.

Συμπλήρωσε επίσης τη σκέψη της σχετικά με τη δύναμη της πίστης αναφέροντας τα εξής: «Η δύναμη της πίστης είναι, ε, δυνατή. Όταν έχεις προσευχηθεί σε εκείνον, μπορείς να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου ψήνοντας μια ”φανουρόπιτα”. Την έφτιαξα, χρησιμοποιώντας μια συνταγή μιας αγαπημένης φίλης. Ιδού η πρώτη μου φανουρόπιτα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Έχετε εσείς καμία ασυνήθιστη ιστορία εύρεσης χαμένων αντικειμένων;» έγραψε.

