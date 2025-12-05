MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 05.12.2025

Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

Η Britney Spears μιλά για «σκοτάδι» και για «πόνο» σε ένα προσωπικό μήνυμά της στο Instagram και οι φανς της ανησυχούν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears προκάλεσε εκ νέου ανησυχία στους θαυμαστές της με μια ανάρτηση στο Instagram στην οποία αναφέρεται ανοιχτά σε συναισθήματα «σκοταδιού» και «πόνου». Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα social media ως βασικό μέσο επικοινωνίας με το κοινό της, μοιράστηκε ένα νέο βίντεο στο οποίο χορεύει το τραγούδι της Adele «Send My Love (To Your New Lover)». Παρότι η εικόνα κινείται στους γνώριμους ρυθμούς των αναρτήσεών της, η λεζάντα ήταν αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Britney Spears, σήμερα 43 ετών, μιλά για μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναζήτησης σημειώνοντας «Έχω κάνει πολλή ενδοσκόπηση τελευταία. Μερικές φορές ο πόνος οδηγεί σε πραγματικά καλά πράγματα». Η τραγουδίστρια αναφέρεται στην ανάγκη να εκφράζει κανείς τα συναισθήματά του «ακόμη κι αν φαίνονται παιδικά» όπως γράφει η ίδια, τονίζοντας τη σημασία του να μην χάνεται «το παιδί μέσα μας».

Britney Spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears

Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι οι δυσκολίες της ζωής «διδάσκουν τι σημαίνει απώλεια» επισημαίνοντας πως μέσα από τέτοιες εμπειρίες μπορεί να γεννηθεί κάτι που δίνει δύναμη και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν μόνοι. Κλείνει το μήνυμά της με την επιβεβαίωση της δικής της επιμονής αναφέροντας «Η γυναίκα μέσα μου είναι αποφασισμένη να βρει τον δρόμο της».

Μετά τον προσωπικό τόνο της ανάρτησης η Britney Spears αλλάζει διάθεση κάνοντας χιούμορ για την Ημέρα των Ευχαριστιών σημειώνοντας πως «έφαγε υπερβολικά» και ότι το απόλαυσε. Παρά την ανάλαφρη αυτή κατακλείδα η δημοσίευση έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία σχετικά με την ψυχική της κατάσταση ενώ άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για μία ακόμη χαρακτηριστική και κάπως απρόβλεπτη ανάρτηση της ποπ σταρ.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

05.12.2025
Επόμενο
Η Catherine Zeta Jones δείχνει την κουζίνα της και τα likes πέφτουν βροχή

Η Catherine Zeta Jones δείχνει την κουζίνα της και τα likes πέφτουν βροχή

05.12.2025

Δες επίσης

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι
Celeb News

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

05.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη
Celeb News

Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη

05.12.2025
Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau
Celeb News

Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

05.12.2025
Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του
Celeb News

Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του

05.12.2025
Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων
Celeb News

Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων

05.12.2025
Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
Celeb News

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

05.12.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

05.12.2025
Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral
Celeb News

Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral

05.12.2025
«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια
Celeb News

«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη