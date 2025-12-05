MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 05.12.2025

Η Catherine Zeta Jones δείχνει την κουζίνα της και τα likes πέφτουν βροχή

Η Catherine Zeta Jones και ο Michael Douglas αποκάλυψαν στους θαυμαστές τους την κουζίνα του σπιτιού τους ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas επέτρεψαν στους θαυμαστές τους να ρίξουν μια πιο προσωπική ματιά στον χώρο όπου χτυπά η καρδιά του σπιτιού τους. Με αφορμή το φετινό δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες αφήνοντας να φανεί η κομψή και φωτεινή κουζίνα στην οποία ετοιμάστηκαν όλα τα πιάτα.

Στο φόντο της φωτογραφίας του ζευγαριού διακρίνονται τα ψηλά λευκά ντουλάπια της κουζίνας καθώς και ένας λευκός πάγκος που πλαισιώνεται από συρτάρια με χρυσές λαβές. Η επιλογή χρωμάτων και υλικών δίνει μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας ενώ μια καφετιέρα πάνω στον πάγκο δεν περνά απαρατήρητη. Η Catherine Zeta Jones έχει επανειλημμένα αναφέρει την αγάπη της για τον καφέ και στην ανάρτησή της θυμήθηκε με χιούμορ μια προηγούμενη δημοσίευσή της στην οποία είχε γράψει «Εγώ όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να μου μιλήσουν πριν πιω τον καφέ μου».

https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas/

Διάβασε επίσης: Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό της ύφος η Catherine Zeta Jones συνόδευσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα στο οποίο αστειευόταν τόσο προς τον Michael Douglas όσο και προς τους διαδικτυακούς της φίλους. Όπως έγραψε «Είμαι εξαντλημένη, καταβεβλημένη, εξουθενωμένη από το να είμαι στην κουζίνα όλη την Ημέρα των Ευχαριστιών. Χρειάζομαι ένα χρόνο για να αναρρώσω».

Η ανάρτηση γρήγορα συγκέντρωσε μεγάλη ανταπόκριση καθώς το κοινό φάνηκε να απολαμβάνει τόσο την οικεία ματιά στο σπίτι του ζευγαριού όσο και το χιούμορ της ηθοποιού που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικτυακής της παρουσίας.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

