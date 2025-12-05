MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 05.12.2025

Τα γιορτινά στολίδια από ρολό χαρτιού υγείας που θα βάλεις παντού στο σπίτι σου (Video)

diakosmisi_xristougenna
Ένα εύκολο DIY project για να δημιουργήσεις γιορτινή διακόσμηση χωρίς κόπο και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στην χειροτεχνία
Μαρία Χατζηγιάννη

Όσα χρόνια και αν περάσουν τα Χριστούγεννα θα είναι η πιο μαγική περίοδος του χρόνου, όχι μόνο γιατί τα λαμπάκια είναι πιο φωτεινά από κάθε άλλη εποχή ή γιατί κάθε στιγμή μοιάζει σαν να έχει βγει από πιο cozy ταινία που έχεις δει, αλλά γιατί όλη αυτή η ενέργεια των ημερών είναι ικανή να γυρίσει έναν διακόπτη μέσα σου και να σε κάνει και πάλι να νιώσεις σαν παιδί.

Και μιλώντας για παιδικότητα, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να ανοίξεις τα ντουλάπια με τα σύνεργα των κατασκευών και να αφήσεις τη φαντασία σου να ξεδιπλωθεί. Απλά και καθημερινά υλικά που έχεις στο σπίτι μπορούν να γίνουν η αφορμή για τα τις πιο ιδαιαίτερες και προσωπικές διακοσμήσεις που μπορείς να δημιουργήσεις.

christmas_deco
Pinterest

Διάβασε επίσης: Οι DIY καταστευές που θα σε βάλουν στο πνεύμα των γιορτών, χωρίς να χαλάσεις ευρώ

Αν θέλεις να φτιάξεις χαριτωμένα, μίνι χριστουγεννιάτικα δεντράκια και να δώσεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού μια ζεστή, χειροποίητη πινελιά, τότε είσαι στο ιδανικό μέρος. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα άδειο ρολό από χαρτί υγείας, λίγο νήμα, κορδόνι, σιλικόνη και μερικές χάντρες για το τελικό στόλισμα.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και απόλυτα beginner-friendly, χωρίς να απαιτεί δεξιότητες στη χαρτοκοπτική. Σε λίγα μόλις λεπτά μπορείς να δημιουργήσεις μικρά διακοσμητικά δέντρα που θα δώσουν στο σπίτι σου το πιο γιορτινό vibe.

Στο παρακάτω video θα βρεις αναλυτικά όλα τα βήματα, για να φτιάξεις το πιο γλυκό και χριστουγεννιάτικο DIY διακοσμητικό:

@aija.creative Ready for the easiest, cutest Christmas ornament hack? Transform empty toilet paper rolls and yarn into gorgeous mini trees! Forget green – let’s make them pink! This is a super simple DIY that results in the sweetest little decorations. Perfect for adding a handmade colorful touch to your holiday season! #christmasdiy #ornaments #toiletroll #pinkchristmas #decor ♬ Christmas Music(863539) – Draganov89

Διάβασε επίσης: Αυτά έξυπνα DIY tricks θα κάνουν το σπίτι σου να μυρίζει σαν το πιο γλυκό μπισκοτόσπιτο

Δες κι αυτό…

