Τα γιορτινά στολίδια από ρολό χαρτιού υγείας που θα βάλεις παντού στο σπίτι σου (Video)

Όσα χρόνια και αν περάσουν τα Χριστούγεννα θα είναι η πιο μαγική περίοδος του χρόνου, όχι μόνο γιατί τα λαμπάκια είναι πιο φωτεινά από κάθε άλλη εποχή ή γιατί κάθε στιγμή μοιάζει σαν να έχει βγει από πιο cozy ταινία που έχεις δει, αλλά γιατί όλη αυτή η ενέργεια των ημερών είναι ικανή να γυρίσει έναν διακόπτη μέσα σου και να σε κάνει και πάλι να νιώσεις σαν παιδί.

Και μιλώντας για παιδικότητα, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να ανοίξεις τα ντουλάπια με τα σύνεργα των κατασκευών και να αφήσεις τη φαντασία σου να ξεδιπλωθεί. Απλά και καθημερινά υλικά που έχεις στο σπίτι μπορούν να γίνουν η αφορμή για τα τις πιο ιδαιαίτερες και προσωπικές διακοσμήσεις που μπορείς να δημιουργήσεις.

Αν θέλεις να φτιάξεις χαριτωμένα, μίνι χριστουγεννιάτικα δεντράκια και να δώσεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού μια ζεστή, χειροποίητη πινελιά, τότε είσαι στο ιδανικό μέρος. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα άδειο ρολό από χαρτί υγείας, λίγο νήμα, κορδόνι, σιλικόνη και μερικές χάντρες για το τελικό στόλισμα.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και απόλυτα beginner-friendly, χωρίς να απαιτεί δεξιότητες στη χαρτοκοπτική. Σε λίγα μόλις λεπτά μπορείς να δημιουργήσεις μικρά διακοσμητικά δέντρα που θα δώσουν στο σπίτι σου το πιο γιορτινό vibe.

Στο παρακάτω video θα βρεις αναλυτικά όλα τα βήματα, για να φτιάξεις το πιο γλυκό και χριστουγεννιάτικο DIY διακοσμητικό:

