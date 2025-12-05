Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco υποδέχθηκαν την εορταστική περίοδο με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς γιόρτασαν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον βραβευμένο παραγωγό και δημιουργό στις 27 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου τους αλλά και τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους.

Η Selena Gomez συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Our first Christmas as a married couple». Στο πρώτο βίντεο που παρουσιάζει σε time lapse τη διαδικασία επιλογής των στολιδιών. Οι δυο τους κάθονται στο πάτωμα διαλέγοντας στολίδια για το δέντρο και κάνουν συχνά μικρές παύσεις για να ανταλλάξουν φιλιά. Το υπόλοιπο υλικό δείχνει τη ζεστή και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα του σπιτιού τους με αποκορύφωμα μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ο Benny Blanco διακοσμεί τα χαμηλά κλαδιά του δέντρου ενώ η Selena Gomez ακουμπά απαλά το χέρι της στα σγουρά μαλλιά του.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στο Sea Crest Nursery στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας τον Σεπτέμβριο. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως η Selena Gomez μίλησε δημόσια για τις ανησυχίες της. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια παραδέχθηκε ότι συχνά φοβάται πως μπορεί να χάσει όσα έχει δημιουργήσει συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον Benny Blanco. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έτσι λειτουργώ εγώ προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω ότι κάτι κακό θα ακολουθήσει. Οπότε αντί να είμαι παρούσα και να λέω εντάξει, ουάου, κάναμε κάτι σπουδαίο, πράγμα που κάνω, σκέφτομαι διαρκώς εντάξει, αλλά όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο. Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι αυτό δεν θα συμβεί». Η Selena Gomez πρόσθεσε ακόμη: «Θα έλεγα ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εσωτερική μου σύγκρουση όταν μου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. Παντρεύτηκα και μετά ξέσπασα σε κλάματα, επειδή σκεφτόμουν θα πεθάνω την επόμενη μέρα».

Παρά τους φόβους που μοιράστηκε δημόσια η εορταστική ανάρτηση της Selena Gomez αποπνέει χαρά και τρυφερότητα επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι διανύει μια περίοδο προσωπικής ευτυχίας. Οι θαυμαστές τους σχολίασαν με ενθουσιασμό τις εικόνες από το σπίτι τους αναγνωρίζοντας τη γνησιότητα της στιγμής και το δεσμό που ενώνει τους δύο καλλιτέχνες.

