MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 05.12.2025

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

Η Selena Gomez μοιράζεται τρυφερές στιγμές από τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και αποκαλύπτει προσωπικές της σκέψεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco υποδέχθηκαν την εορταστική περίοδο με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς γιόρτασαν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον βραβευμένο παραγωγό και δημιουργό στις 27 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου τους αλλά και τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους.

Η Selena Gomez συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Our first Christmas as a married couple». Στο πρώτο βίντεο που παρουσιάζει σε time lapse τη διαδικασία επιλογής των στολιδιών. Οι δυο τους κάθονται στο πάτωμα διαλέγοντας στολίδια για το δέντρο και κάνουν συχνά μικρές παύσεις για να ανταλλάξουν φιλιά. Το υπόλοιπο υλικό δείχνει τη ζεστή και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα του σπιτιού τους με αποκορύφωμα μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ο Benny Blanco διακοσμεί τα χαμηλά κλαδιά του δέντρου ενώ η Selena Gomez ακουμπά απαλά το χέρι της στα σγουρά μαλλιά του.

Διάβασε επίσης: Ο Benny Blanco υπόσχεται αιώνια αγάπη στη Selena Gomez – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή στο Sea Crest Nursery στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας τον Σεπτέμβριο. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως η Selena Gomez μίλησε δημόσια για τις ανησυχίες της. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια παραδέχθηκε ότι συχνά φοβάται πως μπορεί να χάσει όσα έχει δημιουργήσει συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον Benny Blanco. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έτσι λειτουργώ εγώ προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω ότι κάτι κακό θα ακολουθήσει. Οπότε αντί να είμαι παρούσα και να λέω εντάξει, ουάου, κάναμε κάτι σπουδαίο, πράγμα που κάνω, σκέφτομαι διαρκώς εντάξει, αλλά όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο. Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι αυτό δεν θα συμβεί». Η Selena Gomez πρόσθεσε ακόμη: «Θα έλεγα ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εσωτερική μου σύγκρουση όταν μου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. Παντρεύτηκα και μετά ξέσπασα σε κλάματα, επειδή σκεφτόμουν θα πεθάνω την επόμενη μέρα».

Παρά τους φόβους που μοιράστηκε δημόσια η εορταστική ανάρτηση της Selena Gomez αποπνέει χαρά και τρυφερότητα επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι διανύει μια περίοδο προσωπικής ευτυχίας. Οι θαυμαστές τους σχολίασαν με ενθουσιασμό τις εικόνες από το σπίτι τους αναγνωρίζοντας τη γνησιότητα της στιγμής και το δεσμό που ενώνει τους δύο καλλιτέχνες.

Διάβασε επίσης: Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram MAD Christmas Selena Gomez Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός του Mortal Kombat Cary Hiroyuki Tagawa

Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός του Mortal Kombat Cary Hiroyuki Tagawa

05.12.2025
Επόμενο
Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

05.12.2025

Δες επίσης

Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της
Celeb News

Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

05.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη
Celeb News

Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη

05.12.2025
Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau
Celeb News

Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

05.12.2025
Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του
Celeb News

Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του

05.12.2025
Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων
Celeb News

Η Kim Cattrall παντρεύτηκε τον Russell Thomas σε μια τελετή χαμηλών τόνων

05.12.2025
Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
Celeb News

Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

05.12.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

05.12.2025
Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral
Celeb News

Η Rita Wilson ψήνει φανουρόπιτα και γίνεται viral

05.12.2025
«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια
Celeb News

«Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη