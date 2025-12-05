MadWalk 2025 Mega
Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός του Mortal Kombat Cary Hiroyuki Tagawa

Ο Cary Hiroyuki Tagawa, ο ηθοποιός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά φίλων της δράσης με τις ερμηνείες του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η είδηση του θανάτου του Cary Hiroyuki Tagawa προκάλεσε θλίψη στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα, καθώς ο ηθοποιός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά φίλων της δράσης με τις ερμηνείες του στο «Mortal Kombat» και σε δεκάδες ακόμη ταινίες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο θάνατός του σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Cary Hiroyuki Tagawa γεννήθηκε στο Τόκιο στις 27 Σεπτεμβρίου 1950. Η παιδική του ηλικία χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μετακινήσεις καθώς η εργασία του πατέρα του στον Αμερικανικό Στρατό οδήγησε την οικογένεια στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνα όταν ο ηθοποιός ήταν 5 ετών. Αργότερα έζησε στη Λουιζιάνα και στο Τέξας προτού η οικογένεια εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια. Εκεί, στο Duarte High School, έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, ενώ παράλληλα ξεκινούσε την ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες.

Η σχέση του με το καράτε άρχισε στην Ιαπωνία και συνεχίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Αργότερα επέστρεψε στην Ιαπωνία για να σπουδάσει υπό τον δάσκαλο Nakayama της Japan Karate Association. Όταν γύρισε στο Λος Άντζελες, δίδασκε το δικό του σύστημα πολεμικών τεχνών με την ονομασία Chu Shin ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε να αναζητά ρόλους στον χώρο του κινηματογράφου.

Η καθιέρωση του Cary Hiroyuki Tagawa ήρθε το 1987 όταν ο σκηνοθέτης Bernardo Bertolucci τον επέλεξε για τον ρόλο του Chang στην πολυβραβευμένη ταινία «The Last Emperor». Ο Tagawa ήταν τότε 37 ετών και η ερμηνεία του άνοιξε τον δρόμο για μια εντυπωσιακά παραγωγική πορεία. Το 1991 πρωταγωνίστησε ως Heihachi Mishima στο «Tekken» ενώ η φήμη του εκτοξεύθηκε με τον ρόλο του Shang Tsung στο «Mortal Kombat» του Paul W. S. Anderson το 1995. Η επιτυχία αυτή τον οδήγησε σε επανάληψη του ρόλου στο «Mortal Kombat Annihilation» του 1997 και αργότερα στις σειρές «Mortal Kombat Legacy» το 2013 και «Mortal Kombat X Generations» το 2015.

Το 2019 δάνεισε τη φωνή του στον Shang Tsung για το «Mortal Kombat 11» ενώ συμμετείχε και στην ψηφιακή απεικόνιση του χαρακτήρα στο παιχνίδι «Mortal Kombat Onslaught» του 2023. Στην πορεία της καριέρας του συγκέντρωσε περισσότερες από 150 συμμετοχές σε ταινίες, σειρές και βιντεοπαιχνίδια, συνεργαζόμενος με εξέχοντες σκηνοθέτες. Ανάμεσά τους οι Ivan Reitman στο «Twins», Philip Kaufman στο «Rising Sun», Tim Burton στο «Planet of the Apes», Michael Bay στο «Pearl Harbor» και Rob Marshall στο «Memoirs of a Geisha».

Ο Cary Hiroyuki Tagawa εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή όπως «MacGyver», «Star Trek The Next Generation» και «Miami Vice». Η τελευταία του μεγάλη τηλεοπτική παρουσία ήταν στη σειρά «The Man in the High Castle» της Amazon Prime όπου υποδύθηκε τον Nobusuke Tagomi. Ο θάνατός του αφήνει κενό στον χώρο της δράσης και της κινηματογραφικής φαντασίας. Ωστόσο η κληρονομιά του, από τον Chang του «The Last Emperor» μέχρι τον εμβληματικό Shang Tsung του «Mortal Kombat», θα συνεχίσει να εμπνέει το κοινό και τους νεότερους ηθοποιούς.

