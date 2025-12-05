Ο Dario Vitale αποχωρεί από τον οίκο Versace μετά από μία μόλις σεζόν

Η αλλαγή στην καλλιτεχνική ηγεσία του οίκου Versace έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Versace έπειτα από μία μόνο σεζόν. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου Versace από την Prada έναντι περίπου 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Dario Vitale παρουσίασε την πρώτη του πασαρέλα ως καλλιτεχνικός διευθυντής στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2026. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο μουσείο Pinacoteca Ambrosiana που φιλοξενεί μεταξύ άλλων τη «Canestra di frutta» του Caravaggio. Η συλλογή του δημιούργησε έντονη συζήτηση και προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προσέγγιζε τον κώδικα του οίκου με σύγχρονη ματιά αναδεικνύοντας κλασικά μοτίβα του Gianni Versace και στοιχεία από τη γραμμή Versus Versace.

Διάβασε επίσης: Versace Embodied: Ο Dario Vitale επανερμηνεύει την κληρονομιά του οίκου

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στον οίκο Versace ο Dario Vitale είχε διανύσει 15 χρόνια στο πλευρό της Miuccia Prada στη Miu Miu ξεκινώντας ως fashion designer και καταλήγοντας επικεφαλής του ready to wear. Η πορεία αυτή καθιστά την εξαγορά του Versace από την Prada μια απρόσμενη στιγμή ολοκλήρωσης ενός κύκλου καθώς ο σχεδιαστής είχε αποχωρήσει από τη Miu Miu τον Ιανουάριο.

Μέχρι στιγμής ο οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα επιμεληθεί την κολεξιόν του Φεβρουαρίου για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας 2026. Παρά την αποχώρηση του Dario Vitale οι υπόλοιπες διοικητικές θέσεις φαίνεται να παραμένουν ως έχουν. Ο Emmanuel Gintzburger αναμένεται να συνεχίσει ως διευθύνων σύμβουλος ενώ η Donatella Versace διατηρεί τον νέο της ρόλο ως chief brand ambassador.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το επόμενο κεφάλαιο του οίκου Versace σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στον χώρο της πολυτελούς μόδας αλλάζουν με ταχύτητα και η προσδοκία για το μέλλον του brand παραμένει υψηλή.

Διάβασε επίσης: Ο Joseph Quinn και η Aimee Lou Wood πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του οίκου Versace

